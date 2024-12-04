Непоказательные показатели

Во-вторых, понимать разницу между реальными и «бумажными» расходами и доходами. Из-за падения чистой прибыли на фоне валютной переоценки или роста EBITDA из-за увеличения амортизации нельзя утверждать, что бизнес стал хуже или лучше. При этом существенный рост платежей по долгу – это реальные денежные расходы компании, и рост EBITDA на его фоне не должен вводить инвесторов в заблуждение. В данном случае более объективным показателем может стать свободный денежный поток. Он также может иметь определенные особенности – например, если компания не успеет распродать товары в отчетном периоде, это увеличит запасы и снизит показатель.