Кому какое дело до рынка акций

И все же сейчас рынок, говорят, недооценен и по всем мультипликаторам должен стоить сильно выше. Должен – на цифрах. Но реальность не в цифрах – она в геополитике и макроэкономике. И таков факт – рынок стоит ровно столько, сколько на нем сейчас рисков и какой заложен дисконт. При этом к 2030 г. его капитализация должна составлять 66% ВВП, и выполнение этой задачи не подразумевает никаких «но». 2025 год к заветной цели не приблизил. Остается надеяться на 2026 г., новые деньги, новые имена и удачу.