Кому какое дело до рынка акций

Кому какое дело до рынка акцийУ инвесторов все меньше твердой земли, на которую можно опереться
Рынок акций в 2025 г. представляет собой печальное зрелище. С начала года индекс Мосбиржи потерял более 4%, а полной доходности вырос на 2,5%. Создается впечатление, что обороты торгов поддерживаются исключительно ради приличия. Аналитики SberCIB, правда, говорят, что в акции в этом году были чистые притоки – в отличие от прошлого года. Но в ноябре, например, объемы торгов упали почти на 30% в годовом выражении, а среднедневной оборот снизился на 43% со 155 млрд до 88 млрд руб. – минимальный уровень за год.
Зачем в 2025 г. людям надо было инвестировать? Горизонт владения акцией в идеале – это минимум три года. В идеале. С предсказуемым рынком.
При текущей ключевой ставке кому какое дело до акций, если можно сидеть в депозитах и облигациях с фиксированным купоном и не тужить, а на сдачу еще в фонды денежного рынка вкладывать. Но не может одна лишь ключевая ставка отбрасывать рынок к годовым минимумам – хотя ее продолжительный высокий уровень с вытекающими последствиями вполне себе может.
Собственно, а чем вдруг в этом году рынок акций мог заинтересовать инвестора? Исками об изъятии в пользу государства акций заводов? Непредсказуемой дивидендной политикой? Публичными заявлениями некоторых эмитентов в духе «мы не заинтересованы в повышении акционерной стоимости»? А ведь раньше в советах директоров заседали независимые члены. Кто знает, где они остались? У многих публичных компаний информация о советах директоров скрыта, и понятно почему.
Ладно, отставим в сторону эти «лучшие практики» корпоративного управления и советы директоров – для многих инвесторов последним оплотом была как раз дивидендная политика. Держишь акцию и знаешь, что компания с какой-то периодичностью платит определенный процент от прибыли акционерам – так у нее написано в дивидендной политике. Но как будто в этом году и этот оплот стал рушиться: «Газпром» (снова), «Магнит», металлурги ММК, НЛМК и «Северсталь», «Норникель». Как сказал один из моих собеседников, вселенная дивидендов сжалась до «Сбера». От себя добавлю – до финансового сектора.
Но и эмитентов понять можно – как публичной компании (и зачем) можно быть открытой и предсказуемой, если условия вокруг нее непредсказуемые? Это как просить нарисовать красным маркером синюю линию. И вот – вроде бы – рынок заложил уже в цены все риски, но тут, например, против «Лукойла» вводят санкции. До каких глубин розничный инвестор может просчитать такие риски?
Да и когда самим компаниям думать о повышении акционерной стоимости (и зачем), если им просто надо как-то выживать (ставка все же имеет значение)? Когда думать о повышении капитализации и акционерной стоимости, если у нас реальный горизонт планирования – «овернайт»? Компании расставляют приоритеты, и, увы, заботы об акционерной стоимости далеко не у всех стоят на первом месте.
Банк России – спасибо ему – всегда стоит на стороне розничного инвестора, старается: индексы эталонных акций, повышение прозрачности, «звездочки» компаниям, которые будут показывать их справедливую оценку. А как повысить прозрачность, если условия жизни экономики сейчас непрозрачные? Это все работает и может быть полезно, когда рынок функционирует не в режиме тысячи тысяч санкций, а в, скажем так, комнатных условиях. Когда он пусть и волатилен, но предсказуем.
И все же сейчас рынок, говорят, недооценен и по всем мультипликаторам должен стоить сильно выше. Должен – на цифрах. Но реальность не в цифрах – она в геополитике и макроэкономике. И таков факт – рынок стоит ровно столько, сколько на нем сейчас рисков и какой заложен дисконт. При этом к 2030 г. его капитализация должна составлять 66% ВВП, и выполнение этой задачи не подразумевает никаких «но». 2025 год к заветной цели не приблизил. Остается надеяться на 2026 г., новые деньги, новые имена и удачу.