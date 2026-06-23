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Депозит или инвестиции

Вернет ли сезон выплат интерес к акциям
Дмитрий Донецкий , главный аналитик ИФК «Солид»

В последние годы высокая ключевая ставка ЦБ делала депозиты главным инструментом для частного инвестора. Пик по процентам пришелся на вторую декаду декабря 2024 г., когда средняя максимальная ставка на депозиты в топ-10 банков достигла рекордных 22,28%. При такой доходности на определенный период депозит стал фактически безальтернативным инструментом для массового инвестора.

Сейчас складываются предпосылки для разворота. Лето 2026 г. может стать первым периодом с начала цикла сверхвысоких ставок, когда дивидендная доходность крупнейших эмитентов начнет обгонять банковские вклады. Ставки по новым банковским вкладам продолжают снижаться: если в апреле средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 13,39%, то во второй декаде мая, по данным Банка России, она опустилась уже до 13,04%. После последнего заседания ЦБ и решения снизить ключевую ставку до 14,25% рынок начал закладывать дальнейшее снижение доходности депозитов. На этом фоне дивидендная доходность ряда крупнейших российских компаний уже выглядит конкурентоспособнее вкладов. В первую очередь речь идет о банковском секторе.

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