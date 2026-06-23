Депозит или инвестиции

Сейчас складываются предпосылки для разворота. Лето 2026 г. может стать первым периодом с начала цикла сверхвысоких ставок, когда дивидендная доходность крупнейших эмитентов начнет обгонять банковские вклады. Ставки по новым банковским вкладам продолжают снижаться: если в апреле средняя максимальная ставка в топ-10 банков составляла 13,39%, то во второй декаде мая, по данным Банка России, она опустилась уже до 13,04%. После последнего заседания ЦБ и решения снизить ключевую ставку до 14,25% рынок начал закладывать дальнейшее снижение доходности депозитов. На этом фоне дивидендная доходность ряда крупнейших российских компаний уже выглядит конкурентоспособнее вкладов. В первую очередь речь идет о банковском секторе.