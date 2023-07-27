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Владелец Globaltruck не увидел оснований для взлета котировок его акций

Ведомости

Владелец контрольного пакета акций грузоперевозчика Globaltruck (ПАО «ГТМ») группа компаний «Монополия» заявила, что не видит объективных причин для взлета котировок его акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость акции Globaltruck по итогам закрытия торгов в четверг выросла на 99,88% и составила 164,6 руб., следует из данных на Московской бирже. Из-за резкого роста цен торговая площадка два раза вводила для бумаг режим дискретного аукциона.

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«Мы не видим объективных предпосылок для роста стоимости ценных бумаг ПАО "ГТМ". Цена, указанная в обязательном предложении о приобретении акций Globaltruck, направленном ГК "Монополия" в адрес акционеров, – 82,5 руб. за одну обыкновенную акцию – является, по нашим оценкам, объективной и адекватной», – сказали в пресс-службе перевозчика.

По предположению компании, резкий рост котировок мог быть связан со спекуляциями либо с тем, что инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans на фоне новости о смене юрисдикции этой компании, о чем заявляли эксперты рынка.

В конце апреля «Монополия» закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck. Она приобрела 43,89 млн обыкновенных акций ПАО «ГТМ» по фиксированной цене 82,5 руб. за бумагу. Их общая стоимость составила 3,62 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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