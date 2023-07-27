Владелец Globaltruck не увидел оснований для взлета котировок его акций

По предположению компании, резкий рост котировок мог быть связан со спекуляциями либо с тем, что инвесторы могли перепутать бумаги Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans на фоне новости о смене юрисдикции этой компании, о чем заявляли эксперты рынка.