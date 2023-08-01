Акции «Юнипро» выросли на фоне отчета по МСФО за первое полугодие
Акции группы «Юнипро» выросли на 4,31%, до дневного максимума 2,22 руб. на фоне публикации финансовых результатов за первое полугодие 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 14:25 мск стоимость бумаг составила 2,18 руб. (+2,25%).
За первое полугодие 2023 г. выручка группы увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила 58,3 млрд руб. Чистая прибыль «Юнипро» за это время составила 15,5 млрд руб. За тот же период 2022 г. компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд руб. Показатель EBITDA составил 23,1 млрд руб., что на 9,4% больше показателя за первое полугодие 2022 г.
Компания отмечает, что основными драйверами роста финансовых показателей в первом полугодии стали: увеличение объема генерации электроэнергии станциями «Юнипро», рост цен рынка на сутки вперед и конкурентного отбора мощности, получение с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2 и рост платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС. На рост финансовых показателей также оказал влияние высокий уровень платежной дисциплины прежних неплательщиков Северо-Кавказского федерального округа, добавляет компания.
«Юнипро» – крупная российская компания в секторе тепловой генерации электроэнергии, созданная в 2005 г. Основной вид деятельности – производство и продажа электрической и тепловой энергии. В ее состав входят пять электростанций: Березовская, Шатурская, Смоленская, Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2.