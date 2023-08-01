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Инвестиции

Акции «Юнипро» выросли на фоне отчета по МСФО за первое полугодие

Ведомости

Акции группы «Юнипро» выросли на 4,31%, до дневного максимума 2,22 руб. на фоне публикации финансовых результатов за первое полугодие 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:25 мск стоимость бумаг составила 2,18 руб. (+2,25%).

За первое полугодие 2023 г. выручка группы увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила 58,3 млрд руб. Чистая прибыль «Юнипро» за это время составила 15,5 млрд руб. За тот же период 2022 г. компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд руб. Показатель EBITDA составил 23,1 млрд руб., что на 9,4% больше показателя за первое полугодие 2022 г.

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Компания отмечает, что основными драйверами роста финансовых показателей в первом полугодии стали: увеличение объема генерации электроэнергии станциями «Юнипро», рост цен рынка на сутки вперед и конкурентного отбора мощности, получение с июня 2022 г. платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2 и рост платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС. На рост финансовых показателей также оказал влияние высокий уровень платежной дисциплины прежних неплательщиков Северо-Кавказского федерального округа, добавляет компания.

«Юнипро» – крупная российская компания в секторе тепловой генерации электроэнергии, созданная в 2005 г. Основной вид деятельности – производство и продажа электрической и тепловой энергии. В ее состав входят пять электростанций: Березовская, Шатурская, Смоленская, Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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