Акции «Юнипро» выросли на фоне отчета по МСФО за первое полугодие

За первое полугодие 2023 г. выручка группы увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила 58,3 млрд руб. Чистая прибыль «Юнипро» за это время составила 15,5 млрд руб. За тот же период 2022 г. компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,89 млрд руб. Показатель EBITDA составил 23,1 млрд руб., что на 9,4% больше показателя за первое полугодие 2022 г.