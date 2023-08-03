Суд снял арест с 49,99% акций «Дальневосточного морского пароходства»
Арбитражный суд Москвы снял арест с 49,99% доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), принадлежащей кипрским компаниям, которые находятся под контролем Заявудина Магомедова – основателя группы компаний «Сумма». Об этом говорится в определении суда.
Обыкновенные акции ДВМП показывают отрицательную динамику на Мосбирже. Стоимость бумаг опускалась на 8,32%, до дневного минимума 111,3 руб. По состоянию на 20:25 мск она составляла 116,5 руб.
Как писали «Ведомости», в ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на принадлежащие Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям акции ДВМП (головная компания группы Fesco).
Ранее «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн.