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Инвестиции

Суд снял арест с 49,99% акций «Дальневосточного морского пароходства»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы снял арест с 49,99% доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), принадлежащей кипрским компаниям, которые находятся под контролем Заявудина Магомедова – основателя группы компаний «Сумма». Об этом говорится в определении суда.

Обыкновенные акции ДВМП показывают отрицательную динамику на Мосбирже. Стоимость бумаг опускалась на 8,32%, до дневного минимума 111,3 руб. По состоянию на 20:25 мск она составляла 116,5 руб.

Как писали «Ведомости», в ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на принадлежащие Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям акции ДВМП (головная компания группы Fesco).

Ранее по теме: ДВМП взыскало с Зиявудина Магомедова 80 млрд рублей убытков

Ранее «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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