Суд снял арест с 49,99% акций «Дальневосточного морского пароходства»

Ранее «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн.