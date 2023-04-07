ДВМП взыскало с Зиявудина Магомедова 80 млрд рублей убытков

ДВМП взыскало с Зиявудина Магомедова 80 млрд рублей убытковСуд удовлетворил исковое требование компании к бывшему бенефициару в полном объеме
Арбитражный суд города Москвы 7 апреля 2023 г. в полном объеме удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO) о взыскании с бывшего бенефициара группы Зиявудина Магомедова и трех иностранных компаний 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков. Об этом сообщается в материалах суда, размещенных в картотеке арбитражных дел.
ДВМП подало иск осенью 2022 г. При этом FESCO распространило заявление, в котором утверждалось, что по итогам финансового аудита было выявлено несколько задолженностей «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».
«Ранее акционерами оформлялись займы к компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО «ДВМП». Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – утверждалось в релизе компании. Долговая нагрузка могла ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП и нанести ущерб компании и акционерам, указано там.
В FESCO также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал — Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов.
Магомедов с партнерами выкупил контрольный пакет акций FESCO у Сергея Генералова в 2012 г. Основное финансирование предоставляла сама компания по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов (бывший член Совета Федерации от Смоленской области) были арестованы в марте 2018 г. по обвинению в создании преступного сообщества, хищениях 11 млрд руб. и растратах в особо крупном размере. В октябре 2022 г. гособвинение потребовало приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата — к 21 году, назначив каждому 1,5 млн руб. штрафа. Магомедовы не признают своей вины.