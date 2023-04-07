ДВМП взыскало с Зиявудина Магомедова 80 млрд рублей убытков

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов (бывший член Совета Федерации от Смоленской области) были арестованы в марте 2018 г. по обвинению в создании преступного сообщества, хищениях 11 млрд руб. и растратах в особо крупном размере. В октябре 2022 г. гособвинение потребовало приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата — к 21 году, назначив каждому 1,5 млн руб. штрафа. Магомедовы не признают своей вины.