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ДВМП взыскало с Зиявудина Магомедова 80 млрд рублей убытков

Суд удовлетворил исковое требование компании к бывшему бенефициару в полном объеме
Герман Костринский
Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд города Москвы 7 апреля 2023 г. в полном объеме удовлетворил иск Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы FESCO) о взыскании с бывшего бенефициара группы Зиявудина Магомедова и трех иностранных компаний 80 млрд руб. и $13,78 млн убытков. Об этом сообщается в материалах суда, размещенных в картотеке арбитражных дел.

ДВМП подало иск осенью 2022 г. При этом FESCO распространило заявление, в котором утверждалось, что по итогам финансового аудита было выявлено несколько задолженностей «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».

«Ранее акционерами оформлялись займы к компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО «ДВМП». Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – утверждалось в релизе компании. Долговая нагрузка могла ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП и нанести ущерб компании и акционерам, указано там.

В FESCO также входят крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал — Владивостокский морской торговый порт, оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и флот грузовых судов.

Магомедов с партнерами выкупил контрольный пакет акций FESCO у Сергея Генералова в 2012 г. Основное финансирование предоставляла сама компания по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов (бывший член Совета Федерации от Смоленской области) были арестованы в марте 2018 г. по обвинению в создании преступного сообщества, хищениях 11 млрд руб. и растратах в особо крупном размере. В октябре 2022 г. гособвинение потребовало приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата — к 21 году, назначив каждому 1,5 млн руб. штрафа. Магомедовы не признают своей вины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных