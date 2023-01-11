Что означает «национализация» Fesco для транспортной отрасли

Чем занимается Fesco

Транспортная группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Чистая прибыль группы Fesco по МСФО в первом полугодии 2022 г. выросла на 25% и составила 14,5 млрд руб. против 11,6 млрд руб. за такой же период 2021 г. Выручка увеличилась на 75% - с 47,8 млрд руб. в 2021 г. до 84,3 млрд руб. в 2022 г., EBITDA вырос в 2,2 раза и составил почти 38 млрд руб.