Что означает «национализация» Fesco для транспортной отрасли

Что означает «национализация» Fesco для транспортной отраслиАктив может быть в дальнейшем продан Росимуществом новому собственнику
Хамовнический суд Москвы в ночь с 10 на 11 января 2023 г. удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в пользу государства акций компании «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная головная компания транспортной группы Fesco).
В общей сложности конфискации подлежит более 92,4% акций ДВМП, то есть все, кроме тех, что находятся в свободном обращении. Цена акций ДВМП на Московской бирже слабо отреагировала на эту новость: по итогам торгов бумаги потеряли 3% к предыдущей торговой сессии до 34,09 руб. за штуку.
Ответчиками выступили основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед, Михаил Рабинович (владеет 26,5% акций Fesco), его партнер Андрей Северилов (23,8%), а также ряд кипрских офшоров и российские компании «Наутилиус» и «Новаторинвест».
Чем занимается Fesco
Транспортная группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Чистая прибыль группы Fesco по МСФО в первом полугодии 2022 г. выросла на 25% и составила 14,5 млрд руб. против 11,6 млрд руб. за такой же период 2021 г. Выручка увеличилась на 75% - с 47,8 млрд руб. в 2021 г. до 84,3 млрд руб. в 2022 г., EBITDA вырос в 2,2 раза и составил почти 38 млрд руб.
Долю Зиявудина Магомедова в 32,5%, который был крупнейшим совладельцем компании, суд конфисковал в пользу государства еще в начале декабря 2022 г. Самого бизнесмена и его брата приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно за создание преступного сообщества, девять эпизодов мошенничества и растрату в особо крупном размере.
«ДВМП намерено обжаловать решение Хамовнического районного суда», – заявил представитель Fesco. Он отметил, что юристы компании изучают последствия принятого решения для международной деятельности Fesco.
Зиявудин Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout (финансируемый выкуп). То есть, по сути, покупатели приобрели долю в Fesco, заняв на это деньги у самой транспортной компании.
В 2020 г. Северилов и Рабинович выкупили доли Fesco у GHP Group Марка Гарбера (владела 23,8% акций) и американского инвестфонда TPG Capital (17,4%). Зиявудин Магомедов сделку не поддержал и говорил о рейдерском захвате группы.
Судебные разбирательства о судьбе ДВМП начались в конце октября 2022 г. Тогда ДВМП подало иск в Арбитражный суд Москвы к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд руб и $13,8 млн. Fesco объясняла подачу иска тем, что ранее этими акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП, но эти долговые обязательства не обслуживались. 12 ноября суд наложил обеспечительные меры на принадлежащие бизнесмену Зиявудину Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям акции Fesco.
В январе 2023 г. выяснилось, что Следственный департамент МВД России расследует сразу два уголовных дела, объединенных в одно производство, – по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ДВМП в сумме порядка $800 млн («Ведомости» рассказали об этом в ночь на 11 января).
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский уверен, что в данном случае речь непосредственно о национализации не идет. По его словам, национализация предполагает передачу государству активов «либо путем безвозмездного отчуждения имущества у собственника, либо в рамках выкупа имущества с полным или частичным возмещением стоимости собственнику».
«Это исключительный порядок, по общему правилу государство не может требовать у законного владельца передать ему имущество», – продолжает эксперт. В случае с ДВМП, отмечает Жарский, обращение в пользу государства обосновано тем, что суд подтвердил: имущество было получено незаконно. А в случае с национализацией, по словам юриста, законность владения имуществом «не может являться аргументом ни за, ни против принятия решения о национализации».
«Если никто не заявит на акции прав, они будут реализованы, а средства, вырученные от продажи, пойдут либо в доход государства, либо на компенсацию ущерба, причиненного фигурантами дела», – говорит Жарский. Он уверен, что Росимуществу эти активы передаются временно, а затем будут проданы «структурам, не связанным с государством».
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников в свою очередь считает, что переход акций ДВМП к государству дает сигнал, что стивидорам придется встраиваться в новые логистические цепочки, в том числе путем предоставления скидок и преференций для отдельных видов грузов.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что дело об изъятии акций ДВМП «пройдет все инстанции вплоть до Верховного суда РФ». «Но вероятность отмены или пересмотра решения невысока», – добавляет эксперт. Бурмистров называет эту историю «беспрецедентной для инвестиционного климата».
Изменений в менеджерском составе группы до окончания судопроизводства, по словам Бурмистрова, ждать не стоит, поскольку Fesco «работает эффективно». Разумным шагом, по мнению эксперта, стало бы привлечение стратегического инвестора, который выкупит активы группы. «Но стоимость пакета составляет больше 360 млрд руб., поэтому претендентов вряд ли будет много», — заключает Бурмистров.