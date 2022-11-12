Суд наложил обеспечительные меры на акции «Дальневосточного морского пароходства»

В обосновании необходимости обеспечительных мер ДВМП указало, что акции компании являются единственным ликвидным активом Smartilicious Consulting Ltd. и Enviartia Consulting Ltd. на территории России, и поскольку эти юрлица являются иностранными, отчуждение данных акций в пользу третьих лиц «существенно затруднит и в конечном итоге сделает невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств». Также в ДВМП считают, что компании могут без учета интересов других акционеров принимать решения на общих собраниях акционеров, в том числе фактически единолично избирать лояльные единоличные и коллегиальные органы, и, соответственно, контролировать действия ПАО. По мнению истца, таким образом офшорные компании «могут предпринять действия по отказу истца от настоящего иска, утверждению мирового соглашения на невыгодных для истца условиях, отозвать доверенности представителей истца, а также осуществить иные злоупотребления, в том числе выплатить себе дивиденды из чистой прибыли истца, лишив его средств для ведения настоящего дела и возможности ведения хозяйственной деятельности в обычном режиме».