Суд наложил обеспечительные меры на акции «Дальневосточного морского пароходства»Действия с бумагами ограничены в рамках иска компании к Зиявудину Магомедову
Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры на принадлежащие бизнесмену Зиявудину Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco), следует из материалов суда.
С ходатайством о наложении обеспечительных мер «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в суд в рамках разбирательства о взыскании солидарно с Магомедова и офшорных компаний Smartilicious Consulting Ltd., Enviartia Consulting Ltd., Maple Ridge, Felix, L.P., SGS Universal Investment Holdings Ltd. в пользу истца убытков в размере 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн.
Истец просил суд запретить АО «Новый регистратор», а также любому иному вновь определенному акционерами ДВМП держателю реестра акционеров учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd. и Envartia Consulting Ltd. при принятии решений по вопросам об управлении и организации компании и, в том числе, о распределении прибыли. Также истец просил о наложения ареста на 49,99% акций ДВМП, владельцами которых являются кипрские компании.
В обосновании необходимости обеспечительных мер ДВМП указало, что акции компании являются единственным ликвидным активом Smartilicious Consulting Ltd. и Enviartia Consulting Ltd. на территории России, и поскольку эти юрлица являются иностранными, отчуждение данных акций в пользу третьих лиц «существенно затруднит и в конечном итоге сделает невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств». Также в ДВМП считают, что компании могут без учета интересов других акционеров принимать решения на общих собраниях акционеров, в том числе фактически единолично избирать лояльные единоличные и коллегиальные органы, и, соответственно, контролировать действия ПАО. По мнению истца, таким образом офшорные компании «могут предпринять действия по отказу истца от настоящего иска, утверждению мирового соглашения на невыгодных для истца условиях, отозвать доверенности представителей истца, а также осуществить иные злоупотребления, в том числе выплатить себе дивиденды из чистой прибыли истца, лишив его средств для ведения настоящего дела и возможности ведения хозяйственной деятельности в обычном режиме».
Судья Иван Худобко согласился с доводами «Дальневосточного морского пароходства» и полностью удовлетворил требования компании. «Суд считает, что непринятие данных обеспечительных мер может затруднить исполнение итогового судебного акта по настоящему делу, поскольку отчуждение ответчиками, являющимися иностранными компаниями, принадлежащих им активов (акции ДВМП), в случае непринятия испрашиваемых обеспечительных мер, при удовлетворении заявленных исковых требований, будет напрямую препятствовать восстановлению возможно нарушенного права истца», – сказано в определении суда.
При этом 1 ноября судья Наталия Константиновская отказывала ДВМП в наложении аналогичных обеспечительных мер, сославшись на то, что истец не представил «доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы», говорилось в решении.
Ходатайствуя об обеспечительных мерах, истец должен обосновать суду наличие одного из следующих условий: непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по иску, либо причинить заявителю значительный ущерб, говорит председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис. «Судя по всему, при подаче иска ПАО «ДВМП» ограничилось указанием на то, что непринятие мер может причинить ему значительный ущерб, не приведя какой-либо аргументации в поддержку этого довода», – отметил эксперт. Вероятно, при подаче повторного заявления позиция заявителя была скорректирована, что позволило убедить суд в затруднительности или невозможности исполнения судебного акта в случае непринятия мер по обеспечению иска, отмечает старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский. «Заявление об обеспечении иска должно быть рассмотрено не позднее дня, следующего за днем поступления заявления в суд. Так как это процессуальное действие, которое не терпит отлагательства, оно может быть рассмотрено другим судьей в порядке взаимозаменяемости основного судьи по делу», – отметил юрист.
25 октября «Дальневосточное морское пароходство» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн убытков с Магомедова и оффшорных компаний. Предварительное заседание по иску назначено на 21 декабря 2022 г.
В сообщении Fesco пояснялось, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб.
Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
В 2020 г. в Fesco сменились акционеры: Андрей Северилов и Михаил Рабинович выкупили доли GHP Group Марка Гарбера (владела 23,8% акций Fesco) и американского инвестфонда TPG Capital (17,4%). Магомедов сделку не поддержал и говорил о рейдерском захвате группы.
В мае 2020 г. Fesco направила Магомедову и TPG Group письмо с напоминанием о долге, сообщал тогда РБК со ссылкой на документ. Компания потребовала «как можно быстрее» погасить долг в $1,046 млрд, которые она выдала на покупку акций в 2012 г., либо предоставить график платежей. В середине сентября 2020 г. Fesco официально сообщила, что подала иски в Лондонский международный арбитражный суд к компаниям, связанным с Магомедовым, с требованием вернуть выданные им займы.
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта 2018 г. находятся под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупном размере и растрате. Сумма хищений, по оценке следствия, превышает 11 млрд руб. 19 октября 2022 г. прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата – к 21 году, а также назначить штраф по 1,5 млн руб. каждому. Магомедовы своей вины не признают. Суд огласит приговор 24 ноября.