Суд отказал Fesco в принятии обеспечительных мер по иску к Зиявудину Магомедову

Суд отказал Fesco в принятии обеспечительных мер по иску к Зиявудину МагомедовуИстец требовал наложить арест на акции стоимостью более 80 млрд рублей и $14 млн
Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения заявление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) в принятии обеспечительных мер к бизнесмену Зиявудину Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям на 80,1 млрд руб. и $14 млн, говорится в определении суда, размещенном на его сайте.
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» просило суд запретить АО «Новый регистратор», а также любому иному вновь определенному акционерами ДВМП держателю реестра акционеров, учитывать на собраниях акционеров голоса кипрских компаний Smartilicious Consulting Ltd и Envartia Consulting Ltd при принятии решений по вопросам об управлении и организации компании, и, в том числе, о распределении прибыли.
Кроме того, истец просил о наложения ареста на акции ДВМП в объеме 80 млрд руб. и $13,7 млн, находящиеся на лицевых счетах, владельцами которых являются кипрские компании. Суд зарегистрировал иск 25 октября. Компания мотивировала необходимость принятие таких мер в рамках иска тем, что в случае их непринятия, это может привести к причинению значительного ущерба истцу.
Несмотря на этот довод, судья Арбитражного суда Москва Наталия Константиновская пришла к выводу, что для принятия судом обеспечительных мер недостаточно чисто субъективного опасения лица о нарушении прав и законных интересов истца. «Вопреки данным требованиям заявитель не представил доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы», – говорится в опубликованном определении.
Магомедову принадлежит 32,5% акций ДВМП. Еще 26,5% владеет Михаил Рабинович, 23,8% – Андрей Северилов. Помимо Магомедова ответчиками по делу выступают компании SGS Universal Investment Holdings Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), Felix, L.P. (Каймановы острова), а также кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.
В сообщении Fecso поясняется, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб.
Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 г. Их обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупном размере и растрате. Сумма хищений, по оценке следствия, превышает 11 млрд руб. 19 октября 2022 г. прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата – к 21 году, а также назначить штраф по 1,5 млн руб. каждому. Магомедовы своей вины не признают.
В 2020 г. в Fesco сменились акционеры: Андрей Северилов и Михаил Рабинович выкупили доли GHP Group Марка Гарбера (владела 23,8% акций Fesco) и американского инвестфонда TPG Capital (17,4%). Магомедов сделку не поддержал и говорил о рейдерском захвате группы.
В мае 2020 г. Fesco направила Магомедову и TPG Group письмо с напоминанием о долге, сообщал тогда РБК со ссылкой на документ. Компания потребовала «как можно быстрее» погасить долг в $1,046 млрд, которые она выдала на покупку акций в 2012 г., либо предоставить график платежей. В середине сентября 2020 г. Fesco официально сообщила, что подала иски в Лондонский международный арбитражный суд к компаниям, связанным с Магомедовым, с требованием вернуть выданные им займы.