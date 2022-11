Суд отказал Fesco в принятии обеспечительных мер по иску к Зиявудину Магомедову

Магомедову принадлежит 32,5% акций ДВМП. Еще 26,5% владеет Михаил Рабинович, 23,8% – Андрей Северилов. Помимо Магомедова ответчиками по делу выступают компании SGS Universal Investment Holdings Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), Felix, L.P. (Каймановы острова), а также кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.