Суд огласит приговор братьям Магомедовым 24 ноября
Мещанский суд Москвы 24 ноября огласит приговор совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемых в хищении более 11 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, оглашение которого будет 24 ноября», — заключила судья Олеся Менделеева после того, как фигуранты закончили выступать с последним словом.
Зиявудин Магомедов, которому прокурор в прениях сторон запросил самый большой возможный по статье срок наказания — 24 года колонии строгого режима — заявил в суде, что, по его мнению, «единственное чего добился гособвинитель — сделал Кафку былью».
В ходе прений прокурор также запросил срок для других фигурантов дела, в том числе, для брата Магомедова — Магомеда в виде 21 года колонии.
Общая сумма гражданских исков, заявленная к Магомедовым, составляет более 9 млрд руб.
Судебный процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» Мещанском суде Москвы начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г.
Дело рассматривает судья Менделеева, которая так же, как и прокурор Михаил Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии».
Кроме братьев на скамье подсудимых фигурируют бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов.
Прокурор запросил наказание не только Магомедовым, но и другим фигурантам дела: Максидову – 18 лет колонии, Полякову – 18 лет колонии, Грибанову – 16 лет , Петрову – 8 лет общего режима.
Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Задержанным весной 2018 г. Магомедовым вменяется создание преступного сообщества, хищения в особо крупном размере и растрата. Сумму вменяемых им с 2010 по 2018 г. хищений следствие оценивает в более чем 11 млрд руб.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и у Федеральной сетевой компании.
Бизнесмены отвергают предъявленные обвинения и считают инкриминируемую им причастность к преступной группе абсурдной.
27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедовым и обратил в доход государства рекордную в России сумму в $750 млн. Ведомство посчитало, что деньги, полученные Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт», являются имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области, утверждали в Генпрокуратуре.