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Fesco подала иск к Зиявудину Магомедову и офшорам на 80 млрд рублей

По итогам судебной тяжбы бизнесмен может лишиться доли в компании
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура группы Fesco) 25 октября подало иск в Арбитражный суд Москвы к одному из ключевых акционеров Зиявудину Магомедову, а также нескольким офшорным компаниям на 80,1 млрд руб. Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел. Материалов дела в базе пока нет, поэтому суть иска не раскрывается.

Магомедову принадлежит 32,5% акций ДВМП. Еще 26,5% владеет Михаил Рабинович, 23,8% — Андрей Северилов. 

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Помимо Магомедова ответчиками по делу выступают компании SGS Universal Investment Holdings Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), Felix, L.P. (Каймановы острова) и кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd.

В сообщении Fesco поясняется, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров».

«Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП". Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», — говорится в релизе. В противном случае, отмечают в Fesco, долговая нагрузка может «значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП» и нанести ущерб компании и акционерам.

Транспортная группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке — Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA — 47,5 млрд руб., чистая прибыль — почти 37,9 млрд руб. 

Зиявудин Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).

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Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 г. Их обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупном размере и растрате. Сумма хищений, по оценке следствия, превышает 11 млрд руб. 19 октября 2022 г. прокурор потребовал приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима, его брата — к 21 году, а также назначить штраф по 1,5 млн руб. каждому. Магомедовы своей вины не признают. 

В 2020 г. в Fesco сменились акционеры: Северилов и Рабинович выкупили доли GHP Group Марка Гарбера (владела 23,8% акций Fesco) и американского инвестфонда TPG Capital (17,4%). Зиявудин Магомедов сделку не поддержал и говорил о рейдерском захвате группы.

Но еще в мае 2020 г. Fesco направила Магомедову и TPG Group письмо с напоминанием о долге, сообщал тогда РБК со ссылкой на документ. Компания потребовала «как можно быстрее» погасить долг в $1,046 млрд, которые она выдала на покупку акций в 2012 г., либо предоставить график платежей. В середине сентября 2020 г. Fesco официально сообщила, что подала иски в Лондонский международный арбитражный суд к компаниям, связанным с Магомедовым, с требованием вернуть выданные им займы. 

27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедовым и обратил в доход государства $750 млн, которые Магомедовы получили от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 г. 

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин поясняет, что выдача займов компаниями своим акционерам, в том числе на покупку долей в самом обществе, не запрещается законом, хотя «выглядит противоречиво». Чаще всего такая практика применяется в схемах с участием кэптивных структур, в первую очередь банков, у которых одно и то же лицо (физическое или юридическое), может одновременно выступать и крупнейшим акционером, и основным заемщиком. 

Федюкин отмечает, что решение суда по иску ДВМП будет зависеть «от наличия документов, подтверждающих законность требования общества к должникам-акционерам». В рамка иска аресту, по словам юриста, может быть подвергнуто имущество Магомедова и его доля в компании. «Если истец знает о невозможности погашения долга ответчиком, чьи обязательства обеспечены залогом в виде доли в самом обществе, может решаться вопрос об изменении структуры владения», — предположил юрист.

Ответчики могут попытаться осложнить судебный процесс, подав встречный иск или самостоятельные иски об оспаривании договора, добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Но судебная практика в России, по словам юриста, уже выработала механизмы, которые не позволяют долгое время затормаживать такие процессы по взысканию. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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