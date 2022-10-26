Fesco подала иск к Зиявудину Магомедову и офшорам на 80 млрд рублей

Но еще в мае 2020 г. Fesco направила Магомедову и TPG Group письмо с напоминанием о долге, сообщал тогда РБК со ссылкой на документ. Компания потребовала «как можно быстрее» погасить долг в $1,046 млрд, которые она выдала на покупку акций в 2012 г., либо предоставить график платежей. В середине сентября 2020 г. Fesco официально сообщила, что подала иски в Лондонский международный арбитражный суд к компаниям, связанным с Магомедовым, с требованием вернуть выданные им займы.