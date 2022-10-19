Прокурор запросил от 21 до 24 лет колонии для братьев Магомедовых

Прокурор запросил от 21 до 24 лет колонии для братьев МагомедовыхК бизнесменам заявлены гражданские иски более чем на 9 млрд рублей
Гособвинение просит суд назначить наказание совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым от 21 до 24 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 11 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей» из зала Мещанского суда Москвы, где в среду проходят прения сторон.
Прокурор Михаил Резниченко, который стал известен после процесса над режиссером Кириллом Серебренниковым и «Седьмой студией», начал свое выступление в прениях сторон со сравнения уголовного дела братьев Магомедовых с трилогией Василия Аксенова «Московская сага».
«Прошу признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), и назначить наказание Зивуядину Магомедову в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб., Магомеду Магомедову – 21 год колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб.», – заявил прокурор.
Общая сумма гражданских исков, заявленная к Магомедовым, составляет более 9 млрд руб., отметил Резниченко.
После гособвинителя в прениях выступит сторона защита, что займет около трех дней. Потом с последним словом выступят подсудимые. Только после этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора и будет объявлена дата его оглашения.
Судебный процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» Мещанском суде Москвы начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г.
Дело рассматривает судья Олеся Менделеева, которая так же, как и Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии».
Кроме братьев на скамье подсудимых фигурируют бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов.
Прокурор запросил наказание не только Магомедовым, но и другим фигурантам дела: Максидову – 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн, Полякову – 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн руб., Грибанову – 16 лет с аналогичным штрафом, Петрову – 8 лет общего режима со штрафом 1 млн руб.
Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Перед началом прений от ОЗК поступило ходатайство об уточнении исковых требований в рамках гражданского иска. Изначально компания требовала взыскать с фигурантов солидарно $20 млн в качестве компенсации ущерба, теперь они хотят взыскать сумму ущерба в рублях – около 612 млн руб. с валютной разницей.
Задержанным весной 2018 г. Магомедовым вменяется создание преступного сообщества, хищения в особо крупном размере и растрата. Сумму вменяемых им с 2010 по 2018 г. хищений следствие оценивает в более чем 11 млрд руб.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и у Федеральной сетевой компании.
Бизнесмены отвергают предъявленные обвинения и считают инкриминируемую им причастность к преступной группе абсурдной.
27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ в Магомедовым и обратил в доход государства рекордную в России сумму в $750 млн. Ведомство посчитало, что деньги, полученные Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт», являются имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области, утверждали в Генпрокуратуре.