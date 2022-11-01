Братья Магомедовы выступили с последним словом

Братья Магомедовы выступили с последним словомСуд огласит приговор 24 ноября, совладельцам «Суммы» грозит более 20 лет колонии строгого режима
Мещанский суд Москвы 24 ноября огласит приговор совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в хищении более 11 млрд руб.
«Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, оглашение которого будет 24 ноября», – заключила судья Олеся Менделеева после того, как фигуранты закончили выступать с последним словом.
Зиявудин Магомедов, которому прокурор в прениях сторон запросил 24 года колонии строгого режима, заявил в суде, что, по его мнению, «единственное, чего добился гособвинитель, – сделал Кафку былью». «Честность – это дочь времени и кормилица души, ложь – это кормилица дискредитированных личностей, так скажем», – продолжал подсудимый. В заключение своей речи Магомедов обратился к судье Менделеевой: «Я полагаю, что вы все понимаете и время все расставит на свои места».
Ровно час понадобился шести фигурантам уголовного дела на выступления, каждый из них успел вспомнить философские труды Фридриха Ницше, Мишеля Фуко, Жюля Ренара и их произведения. Все они просили вынести им оправдательный приговор. А адвокаты настаивали также на признании за их подзащитными права на реабилитацию.
Между тем прокурор Михаил Резниченко пояснил, почему в судебных прениях сравнил уголовное дело с трилогией Василия Аксенова «Московская сага». «Для меня в первую очередь «Московская сага» – роман не об искаженных судьбах, а о семье. О людях, которые, несмотря на все хитросплетения судьбы и ссоры, остаются на связи. Правда, никаких денежных средств в отличие от братьев Магомедовых они не расхищали», – сказал Резниченко.
В ходе прений прокурор также запросил срок для фигурантов дела, в том числе для Магомеда Магомедова в виде 21 года колонии строгого режима. Общая сумма гражданских исков, заявленная к Магомедовым, составляет более 9 млрд руб.
Судебный процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» в Мещанском суде Москвы начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г.
Дело рассматривает судья Менделеева, которая так же, как и прокурор Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии».
Кроме братьев Магомедовых на скамье подсудимых также бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов. Прокурор запросил наказание не только Магомедовым, но и другим фигурантам дела: Максидову и Полякову – по 18 лет колонии строгого режима, Грибанову – 16 лет колонии строгого режима, Петрову – восемь лет общего режима.
Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Задержанным весной 2018 г. Магомедовым вменяется создание преступного сообщества, хищения в особо крупном размере и растрата. Сумму вменяемых им с 2010 по 2018 г. хищений следствие оценивает более чем в 11 млрд руб.
В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании.
Бизнесмены отвергают предъявленные обвинения и считают инкриминируемую им причастность к преступной группе абсурдной.
27 мая 2022 г. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедовым и обратил в доход государства рекордную в России сумму в $750 млн. Ведомство посчитало, что деньги, полученные Магомедовыми от продажи «Транснефти» акций АО «Новороссийский морской торговый порт», являются имуществом, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области, утверждали в Генпрокуратуре.