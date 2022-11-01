Братья Магомедовы выступили с последним словом

Зиявудин Магомедов, которому прокурор в прениях сторон запросил 24 года колонии строгого режима, заявил в суде, что, по его мнению, «единственное, чего добился гособвинитель, – сделал Кафку былью». «Честность – это дочь времени и кормилица души, ложь – это кормилица дискредитированных личностей, так скажем», – продолжал подсудимый. В заключение своей речи Магомедов обратился к судье Менделеевой: «Я полагаю, что вы все понимаете и время все расставит на свои места».