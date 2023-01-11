МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco

МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у FescoПАО «Дальневосточное морское пароходство» признано по делу потерпевшим
Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. Как стало известно «Ведомостям», 22 января 2021 г. старшим следователем второго отдела СД МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО ДВМП по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
А 26 октября 2022 г. оно было объединено со вторым делом уже по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета России в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Согласно материалам дела, оглашенным в Хамовническом суде Москвы при рассмотрении иска о конфискации у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых акций Fesco в доход государства, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путем обмана и злоупотреблением доверия, направленный на хищение денежных средств ПАО ДВМП в особо крупном размере.
«Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках получили кредитные средства на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами ПАО ДВМП», — огласил постановление представитель общества. За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний.
По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счет заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу.
Также в ходе выступления представитель обратил внимание суда, что 23 января 2021 г. «Дальневосточное морское пароходство» было признано потерпевшим, а 16 ноября 2022 г. признано также гражданским истцом на сумму $1,4 млрд. Кроме того, из его выступления следует, что дело находится в стадии активного расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Срок расследования продлен до 98 месяцев — то есть до 5 февраля 2023 г.
Резюмируя, адвокат указал на преждевременность заявленных в интересах РФ исковых требований об обращении в доход государства пакета акций, поскольку уголовное дело было возбуждено значительно раньше и истцу об этом было известно.
Представители ответчиков по гражданскому иску отказались от комментариев по уголовному делу, пока оно находится на стадии расследования. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Ведомостям», что следствие еще не предъявляло его доверителю обвинение по этому делу.
25 октября 2022 г. ДВМП обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн убытков с Магомедова и оффшорных компаний. В сообщении Fesco пояснялось, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.
Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб. Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).
Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).