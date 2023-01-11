МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco

А 26 октября 2022 г. оно было объединено со вторым делом уже по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета России в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Согласно материалам дела, оглашенным в Хамовническом суде Москвы при рассмотрении иска о конфискации у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых акций Fesco в доход государства, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путем обмана и злоупотреблением доверия, направленный на хищение денежных средств ПАО ДВМП в особо крупном размере.