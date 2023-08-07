Акции перевозчика грузов в США Yellow упали на 40% после четырехкратного роста

На прошлой неделе компания уведомила профсоюз водителей грузовиков о прекращении деятельности и подаче на банкротство. Профсоюз заблокировал капитальный ремонт Yellow в начале этого года, что привело к потере бизнеса и проблемам с рефинансированием долга в размере $1,3 млрд со сроком погашения в 2024 г., сообщала The Wall Street Journal.