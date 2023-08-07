Газета
Инвестиции

Акции перевозчика грузов в США Yellow упали на 40% после четырехкратного роста

Ведомости

Акции одного из крупнейших грузовых перевозчиков в США Yellow в ходе торгов на NASDAQ упали на 40,06% до дневного минимума $2,14. По состоянию на 17:17 мск стоимость бумаг скорректировалась до $2,37 (33,62%).

Падение произошло после четырехкратного роста на фоне объявления банкротства. Стоимость бумаг увеличилась более чем на 400% на прошлой неделе в течение пяти торговых сессий, несмотря на ожидания подачи компанией соответствующего заявления. Об этом пишет The Barron's.

6 августа компания, которой исполнилось 99 лет, подала заявление о защите от банкротства и заявила, что будет добиваться разрешения суда на осуществление таких выплат, как заработная плата сотрудников, оклады и пособия. Закрытие Yellow означает потерю 30 000 рабочих мест.

На прошлой неделе компания уведомила профсоюз водителей грузовиков о прекращении деятельности и подаче на банкротство. Профсоюз заблокировал капитальный ремонт Yellow в начале этого года, что привело к потере бизнеса и проблемам с рефинансированием долга в размере $1,3 млрд со сроком погашения в 2024 г., сообщала The Wall Street Journal.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных