Акции перевозчика грузов в США Yellow упали на 40% после четырехкратного роста
Акции одного из крупнейших грузовых перевозчиков в США Yellow в ходе торгов на NASDAQ упали на 40,06% до дневного минимума $2,14. По состоянию на 17:17 мск стоимость бумаг скорректировалась до $2,37 (33,62%).
Падение произошло после четырехкратного роста на фоне объявления банкротства. Стоимость бумаг увеличилась более чем на 400% на прошлой неделе в течение пяти торговых сессий, несмотря на ожидания подачи компанией соответствующего заявления. Об этом пишет The Barron's.
6 августа компания, которой исполнилось 99 лет, подала заявление о защите от банкротства и заявила, что будет добиваться разрешения суда на осуществление таких выплат, как заработная плата сотрудников, оклады и пособия. Закрытие Yellow означает потерю 30 000 рабочих мест.
На прошлой неделе компания уведомила профсоюз водителей грузовиков о прекращении деятельности и подаче на банкротство. Профсоюз заблокировал капитальный ремонт Yellow в начале этого года, что привело к потере бизнеса и проблемам с рефинансированием долга в размере $1,3 млрд со сроком погашения в 2024 г., сообщала The Wall Street Journal.