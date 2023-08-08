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Инвестиции

Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров ПАО «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Об этом говорится в сообщении компании.

В голосовании по принятию этого решения участвовали шесть из восьми членов наблюдательного совета. По итогам решение было принято единогласно – все шесть человек проголосовали «за». Дата выплаты дивидендов назначена на 22 сентября. Последний день покупки для получения дивидендов – 21 сентября. Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров 12 сентября.

На открытии торгов на Мосбирже 8 августа стоимость бумаг компании упала на 4,42% до 745,5 руб. На фоне новостей акции резко выросли на 3,85% до 810 руб. за бумагу. По состоянию на 11:10 мск произошла коррекция до 772,5 (-0,96%).

Группа «Инарктика» – российская компания, которая специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она занимается товарным выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелия. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм, следует из информации на сайте компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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