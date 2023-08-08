Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Группа «Инарктика» – российская компания, которая специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она занимается товарным выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелия. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм, следует из информации на сайте компании.