Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Об этом говорится в сообщении компании.
В голосовании по принятию этого решения участвовали шесть из восьми членов наблюдательного совета. По итогам решение было принято единогласно – все шесть человек проголосовали «за». Дата выплаты дивидендов назначена на 22 сентября. Последний день покупки для получения дивидендов – 21 сентября. Окончательное решение будет принято на общем собрании акционеров 12 сентября.
На открытии торгов на Мосбирже 8 августа стоимость бумаг компании упала на 4,42% до 745,5 руб. На фоне новостей акции резко выросли на 3,85% до 810 руб. за бумагу. По состоянию на 11:10 мск произошла коррекция до 772,5 (-0,96%).
Группа «Инарктика» – российская компания, которая специализируется на производстве и продаже лосося и форели. Она занимается товарным выращиванием красной рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также в озерах Республики Карелия. Группа владеет правами на 35 участков для выращивания лосося и форели и 13 действующих ферм, следует из информации на сайте компании.