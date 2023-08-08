Чистая прибыль Glencore в первом полугодии упала почти в 2,7 раза
Чистая прибыль швейцарского трейдера Glencore в первом полугодии 2023 г. упала почти в 2,7 раза (на 61%) и составила $4,31 млрд против $12,08 млрд в аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается на сайте компании.
Акции Glencore в ходе торгов на Лондонской бирже по состоянию на 12:05 мск снижались на 3,66% до 4,4 фунта стерлингов (542,04 руб.)
Согласно отчету, базовая прибыль Glencore в расчете на акцию составила $0,36 против $0,92 годом ранее. Выручка снизилась на 20% до $107,415 млрд против $134,43 млрд в годовом выражении. Чистый долг на конец июня составил $1,54 млрд (-33%). Скорректированная EBITDA сократилась вдвое — до $9,39 млрд.
По словам главного исполнительного директора Glencore Гэри Нэгла, сильная сторона диверсифицированной бизнес-модели, включающей в себя промышленный и маркетинговый бизнес с ориентацией на металлы и энергетику, снова доказала свою эффективность в различных рыночных условиях. По его словам, сегменты в области промышленности и маркетинга показали хорошие результаты по прибыли на фоне нормализации дисбалансов и волатильности на сырьевых рынках.
Как отмечает Bloomberg, компания фиксирует падение прибыли в связи с «разочаровывающим» спросом в Китае, который оказывает давление на цены на сырьевые товары, в то время как волатильность резко снизилась с прошлого года. В 2022 г. прибыль сырьевого трейдера резко возросла из-за геополитической ситуации в мире, которая привела к рекордному росту цен на энергоносители и нарушила мировые торговые потоки. Агентство подчеркивает, что многие из этих факторов давления сейчас ослабли, в то время как замедляющееся восстановление экономики в Китае, крупнейшем потребителе, ударило по ценам и снизило прибыльность горнодобывающего сектора.