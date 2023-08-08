Чистая прибыль Glencore в первом полугодии упала почти в 2,7 раза

Как отмечает Bloomberg, компания фиксирует падение прибыли в связи с «разочаровывающим» спросом в Китае, который оказывает давление на цены на сырьевые товары, в то время как волатильность резко снизилась с прошлого года. В 2022 г. прибыль сырьевого трейдера резко возросла из-за геополитической ситуации в мире, которая привела к рекордному росту цен на энергоносители и нарушила мировые торговые потоки. Агентство подчеркивает, что многие из этих факторов давления сейчас ослабли, в то время как замедляющееся восстановление экономики в Китае, крупнейшем потребителе, ударило по ценам и снизило прибыльность горнодобывающего сектора.