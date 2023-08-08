«MD Medical» завершила процедуру смены депозитария программы расписок

В июне 2023 г. компания прекратила листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 г. Она объяснила это решение длительной приостановкой торгов расписок компании на LSE и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже, сообщал «Интерфакс».