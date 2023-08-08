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Инвестиции

«MD Medical» завершила процедуру смены депозитария программы расписок

Ведомости

Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР). Об этом говорится в сообщении группы.

Новым депозитарием ГК MD Medical стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с ним вступило в силу 8 августа. Ранее банком-депозитарием группы компаний был JPMorgan Chase Bank N.A. Как отмечается в сообщении, от владельцев ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой банка-депозитария.

ГК MD Medical объединяет 49 современных медицинских учреждений на территории 26 регионов России. В 2022 г. выручка группы компаний составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже. Их стоимость 8 августа опускалась на 2,73%, до дневного минимума 681,9 руб. за бумагу. По состоянию на 12:36 мск, из стоимость составляла 696,6 руб.

В июне 2023 г. компания прекратила листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 г. Она объяснила это решение длительной приостановкой торгов расписок компании на LSE и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже, сообщал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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