«MD Medical» завершила процедуру смены депозитария программы расписок
Группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», завершила процедуру смены банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок (ГДР). Об этом говорится в сообщении группы.
Новым депозитарием ГК MD Medical стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с ним вступило в силу 8 августа. Ранее банком-депозитарием группы компаний был JPMorgan Chase Bank N.A. Как отмечается в сообщении, от владельцев ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой банка-депозитария.
ГК MD Medical объединяет 49 современных медицинских учреждений на территории 26 регионов России. В 2022 г. выручка группы компаний составила 25,2 млрд руб., EBITDA – 7,9 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже. Их стоимость 8 августа опускалась на 2,73%, до дневного минимума 681,9 руб. за бумагу. По состоянию на 12:36 мск, из стоимость составляла 696,6 руб.
В июне 2023 г. компания прекратила листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они торговались с 2012 г. Она объяснила это решение длительной приостановкой торгов расписок компании на LSE и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже, сообщал «Интерфакс».