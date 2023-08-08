«Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум»
«Ростелеком» инвестирует в финтех-компанию «Фазум», которая в результате сделки будет консолидирована. Об этом сообщается на сайте компании.
Сумма инвестиций не названа. При этом компания отмечает, что данное вложение является частью стратегии по расширению присутствия на рынке облачных цифровых решений для финансовых организаций и бизнеса.
«Фазум» – это отечественная микросервисная IT-платформа, которая включает более 300 сервисов. Она позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов. Решения компании уже внедрены в более 20-ти российских банков.
По данным ЕГРЮЛ, «Фазум» создана в апреле 2014 г., ее уставный капитал – 10 000 руб. 45% принадлежит ООО «Фазум», 55% – президенту компании Андрею Леушеву. Чистая прибыль компании в 2022 г. составила 280,8 млн руб., выручка – 684,6 млн руб.