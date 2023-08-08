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Инвестиции

«Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум»

Ведомости

«Ростелеком» инвестирует в финтех-компанию «Фазум», которая в результате сделки будет консолидирована. Об этом сообщается на сайте компании.

Сумма инвестиций не названа. При этом компания отмечает, что данное вложение является частью стратегии по расширению присутствия на рынке облачных цифровых решений для финансовых организаций и бизнеса.

«Фазум» – это отечественная микросервисная IT-платформа, которая включает более 300 сервисов. Она позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM и привлечение клиентов. Решения компании уже внедрены в более 20-ти российских банков.

По данным ЕГРЮЛ, «Фазум» создана в апреле 2014 г., ее уставный капитал – 10 000 руб. 45% принадлежит ООО «Фазум», 55% – президенту компании Андрею Леушеву. Чистая прибыль компании в 2022 г. составила 280,8 млн руб., выручка – 684,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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