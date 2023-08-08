Акции Novavax подорожали после выхода отчета за II квартал
Акции американской биотехнологической компании Novavax по состоянию на 15:00 подорожали на 13,18% до $8,51 после выхода отчета компании за II квартал 2023 г. Это следует из данных торгов на премаркете на NASDAQ. Торги 7 августа завершились на уровне $7,52 (-6,70%).
Производитель вакцин сообщил о чистой прибыли в размере $58 млн, или $0,58 на акцию, за квартал по сравнению с чистым убытком в размере $510 млн, или $2,69 на акцию, в тот же период годом ранее. А также о выручке в размере $424 млн по сравнению с оценками аналитиков Refinitiv в $240 млн. Как отмечает Reuters, росту показателей способствовали высокие продажи вакцин против COVID-19.
Кроме того, компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с глобальной инновационной компанией по производству вакцин и биотехнологий SK bioscience, которая инвестирует в акционерный капитал Novavax $85 млн, или $13 за акцию. В соответствии с соглашением Novavax выпустит 6,5 млн обыкновенных акций.