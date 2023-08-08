Акции Novavax подорожали после выхода отчета за II квартал

Производитель вакцин сообщил о чистой прибыли в размере $58 млн, или $0,58 на акцию, за квартал по сравнению с чистым убытком в размере $510 млн, или $2,69 на акцию, в тот же период годом ранее. А также о выручке в размере $424 млн по сравнению с оценками аналитиков Refinitiv в $240 млн. Как отмечает Reuters, росту показателей способствовали высокие продажи вакцин против COVID-19.