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Инвестиции

ОГК-2 сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии

Ведомости

ОГК-2, входящая в «Газпром энергохолдинг», отчиталась по МФСО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 12,35 млрд руб.

При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб. Чистые денежные средства от операционной деятельности выросли на 42,56% и составили 17,13 млрд руб.

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Операционная прибыль компании продемонстрировала рост на 4,5% до 16,57 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов незначительно уменьшилась - до 15,55 млрд руб.

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 8 августа росла на 1,21% до дневного максимума 0,6874 руб. По состоянию на 17:41 мск цена бумаг составила 0,6828 (+0,53%).

ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания, в состав которой входят 12 филиалов.Среди них: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Их мощность составляет порядка 16,3 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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