ОГК-2 сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии
ОГК-2, входящая в «Газпром энергохолдинг», отчиталась по МФСО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 12,35 млрд руб.
При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб. Чистые денежные средства от операционной деятельности выросли на 42,56% и составили 17,13 млрд руб.
Операционная прибыль компании продемонстрировала рост на 4,5% до 16,57 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов незначительно уменьшилась - до 15,55 млрд руб.
Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 8 августа росла на 1,21% до дневного максимума 0,6874 руб. По состоянию на 17:41 мск цена бумаг составила 0,6828 (+0,53%).
ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания, в состав которой входят 12 филиалов.Среди них: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Их мощность составляет порядка 16,3 ГВт.