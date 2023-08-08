ОГК-2 сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии

При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб. Чистые денежные средства от операционной деятельности выросли на 42,56% и составили 17,13 млрд руб.