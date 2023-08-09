Sony сократила чистую прибыль в I квартале почти на 20%

Операционная прибыль компании в отчетный период снизилась на 31%, до 253 млрд иен, а выручка компании выросла на 32,93%, до 2,964 трлн иен. В музыкальном бизнесе зафиксировано увеличение операционной прибыли на 20%, до 73,4 млрд иен, в подразделении по производству фото- и видеотехники и мобильных устройств – на 3,7%, до 55,6 млрд иен. А в игровом сегменте показатель уменьшился на 6,8%, до 49,2 млрд иен, как и в подразделении сенсорных решений – на 41,5%, до 12,7 млрд иен и в кинобизнесе – на 68%, до 16 млрд иен.