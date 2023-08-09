Sony сократила чистую прибыль в I квартале почти на 20%
Японская Sony опубликовала отчет за I квартал 2023 г., согласно которому чистая прибыль компании сократилась на 19,87%, до 217,5 млрд иен ($1,52 млрд) по сравнению с 261,1 млрд ($1,83) в аналогичный период 2022 г.
Операционная прибыль компании в отчетный период снизилась на 31%, до 253 млрд иен, а выручка компании выросла на 32,93%, до 2,964 трлн иен. В музыкальном бизнесе зафиксировано увеличение операционной прибыли на 20%, до 73,4 млрд иен, в подразделении по производству фото- и видеотехники и мобильных устройств – на 3,7%, до 55,6 млрд иен. А в игровом сегменте показатель уменьшился на 6,8%, до 49,2 млрд иен, как и в подразделении сенсорных решений – на 41,5%, до 12,7 млрд иен и в кинобизнесе – на 68%, до 16 млрд иен.
Согласно прогнозу Sony, по итогам 2023 финансового года ожидается чистая прибыль в размере 860 млрд иен, ранее прогнозировалось- 840 млрд иен, выручка – 12,2 трлн иен (ранее – 11,5 трлн иен) и операционная прибыль прогнозируется на прежнем уровне – 1,17 трлн иен.
На фоне отчетности стоимость акций компании на премаркете выросла на 0,68%, до $90,42. 8 августа котировки закрылись на уровне 89,81 (-0,69%), следует из данных торгов на Нью-Йоркской бирже.