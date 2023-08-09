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Инвестиции

Акции Roblox подешевели на фоне выхода отчета за II квартал

Ведомости

Стоимость акций разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox снизилась на 21,36% до дневного минимума $29,68. По состоянию на 17:05 мск цена бумаг составила $30,33 (-19,99), свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Компания отчиталась о чистом убытке во II квартале в размере $283 млн, или $0,46 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $0,3 на акцию в аналогичный период годом ранее.

Выручка компании в отчетный период составила $680,8 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Объем бронирований – $780,7 млн, что на 22% превышает показатель прошлого года. Чистые денежные средства, полученные в результате операционной деятельности, составили $28,4 млн.

Компания также сообщила, что среднее количество активных пользователей в день насчитывает 65,5 млн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем поступлений в расчете на активного пользователя составил $11,92 (-3%).

Roblox – разработчик многопользовательской онлайн-платформы, на которой пользователи могут создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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