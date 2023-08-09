Акции Roblox подешевели на фоне выхода отчета за II квартал
Стоимость акций разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox снизилась на 21,36% до дневного минимума $29,68. По состоянию на 17:05 мск цена бумаг составила $30,33 (-19,99), свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.
Компания отчиталась о чистом убытке во II квартале в размере $283 млн, или $0,46 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $0,3 на акцию в аналогичный период годом ранее.
Выручка компании в отчетный период составила $680,8 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Объем бронирований – $780,7 млн, что на 22% превышает показатель прошлого года. Чистые денежные средства, полученные в результате операционной деятельности, составили $28,4 млн.
Компания также сообщила, что среднее количество активных пользователей в день насчитывает 65,5 млн, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем поступлений в расчете на активного пользователя составил $11,92 (-3%).
Roblox – разработчик многопользовательской онлайн-платформы, на которой пользователи могут создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры.