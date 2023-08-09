Холдинговая компания «Эволюция» планирует провести IPO
Холдинговая компания «Эволюция», владельцем которой является бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин, планирует провести первичное размещение своих акций (IPO). Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на пункт, содержащийся в стратегии компании до 2027 г.
О желании провести IPO также говорится в отчете эмитента за прошлый год, составленном в мае этого года, отмечает портал. По его данным, в 2022 г. холдинг уже осуществил «анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров», а также провел «работу с финансовыми организациями».
Холдинговая компания «Эволюция» была создана в 2018 г. Сейчас в портфель ее активов входят: компания «ВПК-ойл», доля в размере 80% в угледобытчике «АнтрацитИнвестПроект», доля в размере 60% в нефтегазовой компании «Горный» (через «Татнефтегаз-Север»), доля 51% в «Сибгазе», доля 33% в биофармацевтической компании полного цикла «Самсон-мед» и две компании, специализирующиеся на недвижимости, — «Финпромконсалтинг» и R2 Asset Management.
В марте 2022 г. ООО «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) присвоило кредитный рейтинг ХК «Эволюция» на уровне B-|ru| по национальной рейтинговой шкале для РФ со «cтабильным» прогнозом. Как отмечало НРА, рейтинг был обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, простой структурой собственности, низкой зависимостью от поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления, адекватной финансовой политикой.