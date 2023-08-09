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Инвестиции

Холдинговая компания «Эволюция» планирует провести IPO

Ведомости

Холдинговая компания «Эволюция», владельцем которой является бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Алексей Инкин, планирует провести первичное размещение своих акций (IPO). Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на пункт, содержащийся в стратегии компании до 2027 г.

О желании провести IPO также говорится в отчете эмитента за прошлый год, составленном в мае этого года, отмечает портал. По его данным, в 2022 г. холдинг уже осуществил «анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров», а также провел «работу с финансовыми организациями».

Холдинговая компания «Эволюция» была создана в 2018 г. Сейчас в портфель ее активов входят: компания «ВПК-ойл», доля в размере 80% в угледобытчике «АнтрацитИнвестПроект», доля в размере 60% в нефтегазовой компании «Горный» (через «Татнефтегаз-Север»), доля 51% в «Сибгазе», доля 33% в биофармацевтической компании полного цикла «Самсон-мед» и две компании, специализирующиеся на недвижимости, — «Финпромконсалтинг» и R2 Asset Management.

В середине 2022 г. ХК «Эволюция» начала размещение на «СПБ бирже» облигаций на 10 млрд руб. Оно было закончено в марте 2023 г. Основной его целью было рефинансирование обязательств и получение средств для осуществления инвестиционной программы, отмечает Frank Media.

В марте 2022 г. ООО «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) присвоило кредитный рейтинг ХК «Эволюция» на уровне B-|ru| по национальной рейтинговой шкале для РФ со «cтабильным» прогнозом. Как отмечало НРА, рейтинг был обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, простой структурой собственности, низкой зависимостью от поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления, адекватной финансовой политикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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