Холдинговая компания «Эволюция» планирует провести IPO

О желании провести IPO также говорится в отчете эмитента за прошлый год, составленном в мае этого года, отмечает портал. По его данным, в 2022 г. холдинг уже осуществил «анализ рыночного положения портфельных активов и финансового состояния в целом группы компаний для определения сроков выхода на IPO и его параметров», а также провел «работу с финансовыми организациями».