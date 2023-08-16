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Инвестиции

JPMorgan Chase & Co и Eaton Vance рекомендуют покупать бонды Сальвадора

Ведомости

Доходность облигаций Сальвадора выросла на 70% с начала года вопреки прогнозам, пишет Bloomberg. Ранее эксперты The New York Times, The Washington Post и El Pais предупреждали о высокой возможности дефолта страны.

По мнению международных изданий, дефолт мог возникнуть из-за сложностей с погашением в январе 2023 г. внешнего долга на сумму $800 млн, а также из-за «ставки на биткоин». Сальвадор объявил «главную криптовалюту» платежным средством и начал покупки биткоина 7 сентября 2021 г.

Доходность бондов Сальвадора стала самой высокой среди долларовых долговых бумаг развивающихся рынков в этом году. Ее сравнивают со средней доходностью 6,6% по индексу развивающихся стран.

Такие уровни привлекают инвесторов, которые когда-то были осторожны или вообще избегали ценных бумаг, пишет Bloomberg. Теперь аналитики JPMorgan Chase & Co, Eaton Vance и PGIM Fixed Income входят в число тех, кто купил бонды или порекомендовал их купить, делая ставку на то, что их доходность продолжит расти.

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Тем не менее, для некоторых инвесторов Сальвадор остается торговлей с высоким риском. Особенно начиная с 2027 г., когда страна столкнется со сроком погашения огромного количества бумаг. Облигации со сроком погашения в 2027, 2029 и 2032 гг. все еще торгуются на проблемных уровнях.

Глава отдела долга развивающихся рынков в M&G Investments Клаудия Калич осталась нейтральной в отношении Сальвадора из-за среднесрочных и долгосрочных рисков: «Нам нужно будет поговорить не только о ситуации с ликвидностью, но и о хорошей политике. В конечном счете стране нужно будет снова начать полагаться на внешние рынки».

Даже если стране удастся пережить следующие пару лет, она сталкивается с рядом проблем, включая ограниченные долларовые резервы и вопросы о том, может ли она получить доступ к глобальным рынкам капитала, пишет Bloomberg.

По словам старшего экономиста AllianceBernstein в Нью-Йорке Катрины Батт, правительство не имеет возможности маневрировать и сильно корректировать план финансирования, поэтому страна столкнется с трудностями, если рынок станет более негативным для рискованных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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