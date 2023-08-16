JPMorgan Chase & Co и Eaton Vance рекомендуют покупать бонды Сальвадора

Глава отдела долга развивающихся рынков в M&G Investments Клаудия Калич осталась нейтральной в отношении Сальвадора из-за среднесрочных и долгосрочных рисков: «Нам нужно будет поговорить не только о ситуации с ликвидностью, но и о хорошей политике. В конечном счете стране нужно будет снова начать полагаться на внешние рынки».