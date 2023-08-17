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Инвестиции

Акции «Черкизово» подорожали на 11% на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Стоимость акций группы «Черкизово» выросла на 11,28%, до 4310 руб. на фоне рекомендации по дивидендам. По состоянию на 15:00 мск 17 августа бумаги стоили 4 058,5 руб. (+4,79%).

Совет директоров группы «Черкизово» рекомендовал по итогам первого полугодия 2023 г. выплатить дивиденды в размере 118,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в промежуточном отчете компании за шесть месяцев 2023 г.

Группа отчиталась о чистой прибыли в размере 16,6 млрд руб. (+133%), выручке в размере 102,8 млрд руб. (+15,6%), валовой прибыли 32,9 млрд руб. (+71%), скорректированной EBITDA – 16,5 млрд руб. (+33%).

В отчете также говорится о том, что группа оценила сумму налога на сверхприбыль в размере 400 млн руб. Она будет признана и представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2023 г. как текущий налог на прибыль.

«Черкизово» – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группе принадлежат бренды «Черкизово», «Петелинка», «Империя вкуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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