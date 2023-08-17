Акции «Черкизово» подорожали на 11% на фоне рекомендации по дивидендам
Стоимость акций группы «Черкизово» выросла на 11,28%, до 4310 руб. на фоне рекомендации по дивидендам. По состоянию на 15:00 мск 17 августа бумаги стоили 4 058,5 руб. (+4,79%).
Совет директоров группы «Черкизово» рекомендовал по итогам первого полугодия 2023 г. выплатить дивиденды в размере 118,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в промежуточном отчете компании за шесть месяцев 2023 г.
Группа отчиталась о чистой прибыли в размере 16,6 млрд руб. (+133%), выручке в размере 102,8 млрд руб. (+15,6%), валовой прибыли 32,9 млрд руб. (+71%), скорректированной EBITDA – 16,5 млрд руб. (+33%).
В отчете также говорится о том, что группа оценила сумму налога на сверхприбыль в размере 400 млн руб. Она будет признана и представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2023 г. как текущий налог на прибыль.
«Черкизово» – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группе принадлежат бренды «Черкизово», «Петелинка», «Империя вкуса».