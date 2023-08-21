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Инвестиции

«Софтлайн» объявила о намерении провести прямой листинг акций на Мосбирже

Ведомости

«Софтлайн» объявила о намерении обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что бумаги компании будут включены в котировальный список торговой площадки, и торги начнутся в конце сентября 2023 г. Об этом говорится в сообщении.

Торговля акциями начнется только после завершения обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq , которые обращаются на Мосбирже и СПБ Бирже на акции компании. Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером – «Аталайя». Обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Мосбиржи, а также во внебиржевом порядке.

На фоне новости расписки Noventiq на открытии торгов на Мосбирже подорожали на 6,2%, до 255,1 руб. К 11:16 мск стоимость бумаг составила 246,7 руб. (+2,71%).

Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. Как пояснили в компании, во free-float войдут акции, которые будут получены держателями расписок Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

При этом прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Мосбиржей листинга акций компании.

«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

Компания образовалась в результате разделения бизнеса IT-компании Softline (Noventiq Holdings) на российский и международный. В конце июля Noventiq подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на Мосбирже. А также анонсировала редомициляцию на Каймановы острова и прекращение листинга на LSE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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