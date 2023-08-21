«Софтлайн» объявила о намерении провести прямой листинг акций на Мосбирже

«Софтлайн» объявила о намерении обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что бумаги компании будут включены в котировальный список торговой площадки, и торги начнутся в конце сентября 2023 г. Об этом говорится в сообщении.