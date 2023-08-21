«Софтлайн» объявила о намерении провести прямой листинг акций на Мосбирже
«Софтлайн» объявила о намерении обратиться на Мосбиржу с заявлением о листинге своих акций. Ожидается, что бумаги компании будут включены в котировальный список торговой площадки, и торги начнутся в конце сентября 2023 г. Об этом говорится в сообщении.
Торговля акциями начнется только после завершения обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq , которые обращаются на Мосбирже и СПБ Бирже на акции компании. Акции для обмена будут предоставлены крупнейшим акционером – «Аталайя». Обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Мосбиржи, а также во внебиржевом порядке.
На фоне новости расписки Noventiq на открытии торгов на Мосбирже подорожали на 6,2%, до 255,1 руб. К 11:16 мск стоимость бумаг составила 246,7 руб. (+2,71%).
Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит от 10,7% до 16,6%. Как пояснили в компании, во free-float войдут акции, которые будут получены держателями расписок Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.
При этом прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Мосбиржей листинга акций компании.
«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.
Компания образовалась в результате разделения бизнеса IT-компании Softline (Noventiq Holdings) на российский и международный. В конце июля Noventiq подала заявление об исключении своих ГДР из списка допущенных к торгам на Мосбирже. А также анонсировала редомициляцию на Каймановы острова и прекращение листинга на LSE.