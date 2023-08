S&P вслед за Moody's понизило рейтинги нескольких банков США

Как сообщали «Ведомости» 8 августа, Moody's снизило рейтинги 10 малых и средних кредитных организаций на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.