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Инвестиции

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги нескольких банков США

Ведомости

S&P Global понизило кредитные рейтинги и пересмотрело свой прогноз для нескольких банков США после аналогичного шага Moody's. Об этом сообщает Reuters.

S&P понизило рейтинги Associated Banc-Corp. и Valley National Bancorp. из-за фондовых рисков и более высокой зависимости от брокерских депозитов.

Кроме того, понижение коснулось рейтингов UMB Financial Corp., Comerica Bank и Keycorp. Причиной агентство назвало крупный отток депозитов и более высокие процентные ставки.

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Прогнозы изменения рейтингов вышеперечисленных банков – «стабильные». Еще у двух – River City Bank, S&T Bank – изменены на «негативные». При этом для Zions Bancorp агентство сохранило «негативный» прогноз.

Как сообщали «Ведомости» 8 августа, Moody's снизило рейтинги 10 малых и средних кредитных организаций на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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