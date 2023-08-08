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Инвестиции

Индексы США упали после решения Moody's о снижении рейтинга банков

Ведомости

Американские индексы продемонстрировали отрицательную динамику после понижения рейтинга нескольких банков США международным агентством Moody's. По состоянию на 18:20 мск индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,99% до 35 122,78 пункта. S&P 500 упал на 1,04% до 4471,34 пункта, NASDAQ 100 – на 1,55% до 15 168,52 пункта.

Moody's снизило рейтинги 10 малых и средних кредитных организаций на одну ступень и заявило о возможности понижения рейтингов крупных кредиторов, таких как Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial. Moody's также предупредило, что кредитоспособность сектора, вероятно, будет проверена рисками финансирования и снижением прибыльности.

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На фоне новости о понижении рейтинга стоимость акций Goldman Sachs снизилась на 3,81% до дневного минимума $342, бумаг Bank of America - на 4,36% до $30,49, цена акции Bank of New York Mellon упала на 3% до $44,94, Bancorp – на 5,93% до $37,74.

По словам главного инвестиционного аналитика CFRA Research, предупреждение Moody's некоторым банкам усугубляет ситуацию с понижение рейтинга ФРС США агентством Fitch на прошлой неделе и дает инвесторам дополнительные основания для осторожности, пишет Reuters.

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство отметило, что понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку и ослабление управления, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятых «в последнюю минуту» решениях. Американские индексы отреагировали снижением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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