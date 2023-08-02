Американские индексы упали после понижения рейтинга США агентством Fitch

По мнению Горбунова, в течение нескольких десятилетий (1980–2010 гг.) стоимость обслуживания долга была невелика по отношению к доходам бюджета. В 2022 г. эта статья заняла около 10%, что, по словам эксперта, считается нормальной процентной нагрузкой. В 2024 г. прогнозируется ее рост до 15% – что плохо, но не критично, рассуждает Горбунов. Критичным уровнем можно будет считать 25%, добавил он.