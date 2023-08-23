Ozon заявил о рассмотрении планов по смене юрисдикции

Холдинговая компания Ozon зарегистрирована на Кипре. В 2020 г. она провела листинг на американской бирже NASDAQ. Тогда же расписки компании появились на Мосбирже, где они торгуются в рублях. А в марте 2023 г. руководство NASDAQ уведомило Ozon о готовящемся делистинге ее депозитарных акций (ADS). Компания подала две апелляции, но решение о делистинге было оставлено в силе, при этом сама процедура пока не проведена.