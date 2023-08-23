Ozon заявил о рассмотрении планов по смене юрисдикции
Ozon в перспективе хотел бы изменить юрисдикцию находящейся на Кипре холдинговой компании, чтобы стать ближе к своему российскому бизнесу. Об этом заявил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в ходе эфира для инвесторов, отвечая на вопрос о возможности редомициляции.
«Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. Но определенные действия со своей стороны стараемся предпринимать», – цитирует ТАСС Герасимова.
Стоимость расписок ритейлера в среду, 23 августа, снизилась на 4,41% до минимума в 2830 руб. По состоянию на 17:34 мск они стоили 2871,5 руб. (-3,01%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3134,72 (-0,93%). С начала года он вырос на 45,5%, а котировки компании увеличились на 104%.
Холдинговая компания Ozon зарегистрирована на Кипре. В 2020 г. она провела листинг на американской бирже NASDAQ. Тогда же расписки компании появились на Мосбирже, где они торгуются в рублях. А в марте 2023 г. руководство NASDAQ уведомило Ozon о готовящемся делистинге ее депозитарных акций (ADS). Компания подала две апелляции, но решение о делистинге было оставлено в силе, при этом сама процедура пока не проведена.
Как писали «Ведомости», на следующем этапе процедуры делистинга совет директоров NASDAQ окончательно утвердит или отклонит решение по финальной апелляции. Если оно будет одобрено, то через несколько недель расписки Ozon перестанут числиться в списке биржи.