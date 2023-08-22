Бумаги Ozon на Мосбирже не отреагировали на решение NASDAQ о делистинге

Попытки Ozon сохранить листинг в Нью-Йорке, скорее, имиджевая история, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев. Шансов на это у нее очевидно мало, оценивает он. Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко согласен: Ozon уже не нужен листинг на NASDAQ. Он советует компании сосредоточиться на редомициляции в Россию и далее на выкупе своих бумаг у иностранных акционеров с дисконтом. «Как мы видели в случае с "Магнитом", иностранные инвесторы готовы продавать акции с дисконтом 50%», – напоминает аналитик. Первичный листинг в Нью-Йорке был нужен Ozon, чтобы торговаться в Москве без регистрации проспекта, но компания решила эту проблему, сделав листинг в Казахстане, добавляет Кравченко.