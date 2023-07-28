Как листинг в Казахстане повлияет на акции Ozon

Ozon в 2020 г. разместил акции на американской бирже NASDAQ, тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. Но после начала спецоперации NASDAQ приостановила торги акциями Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер оспорил это решение в первой инстанции, но проиграл и 23 июня подал повторную апелляцию. Обращение бумаг на российской бирже продолжается.