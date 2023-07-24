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Бизнес

В Ozon могут трудоустроить более 500 осужденных

Ведомости

Ozon может привлечь на работу на складах свыше 500 человек, которые были осуждены с мягким режимом отбывания наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 г. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», – сказано в сообщении.

В проекте смогут принять участие только те отбывающие наказание, которые были осуждены впервые и сейчас находятся в исправительных центрах и колониях-поселениях.

Эта мера позволит осужденным легче справиться с социальной адаптацией и улучшит их перспективы трудоустройства в дальнейшем, пояснили в Ozon. Там добавили, что такие сотрудники будут работать только на складах и займутся сборкой заказов и оформлением возвратов, действие проекта не распространяется на пункты выдачи заказов и на курьерскую службу. 

В компании также подчеркнули, что доля осужденных на каждом складе не будет превышать 10%. Всего в проекте примут участие логистические склады в Московской области, Казани и в Ростове-на-Дону. Сейчас такой проект уже действует в Санкт-Петербурге, он был запущен в сентябре 2022 г. В Ozon пояснили, что проект показал эффективность и потому было принято решение о расширении его географии. 

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В середине июня в «АвтоВАЗе» подтвердили возможность привлечения труда осужденных к принудительным работам. По словам президента компании Максима Соколова, таким сотрудникам будут платить зарплату.

В конце марта «Коммерсантъ» сообщил о предложении ФСИН для госкорпорации «Ростех» взять на работу осужденных. По данным газеты, директор ФСИН Аркадий Гостев в письме главе «Ростеха» Сергею Чемезову предложил привлекать осужденных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции. По информации издания, «Ростех» направил документ на рассмотрение своим предприятиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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