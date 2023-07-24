В Ozon могут трудоустроить более 500 осужденных

В компании также подчеркнули, что доля осужденных на каждом складе не будет превышать 10%. Всего в проекте примут участие логистические склады в Московской области, Казани и в Ростове-на-Дону. Сейчас такой проект уже действует в Санкт-Петербурге, он был запущен в сентябре 2022 г. В Ozon пояснили, что проект показал эффективность и потому было принято решение о расширении его географии.