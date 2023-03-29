«Коммерсантъ»: ФСИН предложил «Ростеху» использовать труд осужденных
ФСИН предложила госкорпорации «Ростех» взять на работу осужденных. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, директор ФСИН Аркадий Гостев в письме главе «Ростеха» Сергею Чемезову предложил привлекать осужденных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции. Уточняется, что «Ростех» направил документ на рассмотрение своим предприятиям.
Во ФСИН и госкорпорации на запросы издания не ответили. Источник «Коммерсанта» утверждает, что сейчас вопрос о возможном сотрудничестве «прорабатывается сразу по многим направлениям».
Собеседник уточнил, что осужденные не могут быть задействованы при сборке ракет или самолетов. Он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь, но добавил, что сотрудничество «Ростеха» и ФСИН возможно на видах работ, для которых не требуется высокая квалификация. Также исправительные учреждения могут поставлять спецодежду, «другие виды нехитрой продукции» и помогать в строительство объектов, добавил источник.
Собеседник газеты в авиапроме допустил, что в теории заключенные со среднетехническим образованием могут быть востребованы «на несложных рабочих специальностях, которых остро не хватает каждому предприятию». Другой источник в отрасли усомнился в возможности реализовать инициативу, заявив, что «авиация — высочайшая ответственность».
Собеседник на рынке телекоммуникационного оборудования также считает, что заключенных не допустят до разработки электроники и компонентов из соображений безопасности. Другой источник добавил, что теоретически осужденные могут производить «составные части оборудования», в том числе платы, электронные блоки и др.
В КамАЗе и АвтоВАЗе не стали комментировать инициативу. Однако источник в другом автоконцерне заявил, что такой сценарий реалистичен, но только при условии обучения заключенных.
В 2017 г. в «Ростехе» сообщили о проработке соглашения со ФСИН, согласно которому госкорпорация намерена использовать труд осужденных. Тогда в компании отметили, что «говорить о его параметрах преждевременно». В «Ростехе» добавили, что в случае его подписания заключенных не буду привлекать для производства военной техники и вооружений.
В ноябре стало известно, что Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию) устроит на работу 250 осужденных. Во ФСИН уточнили, что они будут трудиться по рабочим специальностям: оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, электросварщик, машинист крана и др.