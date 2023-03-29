«Коммерсантъ»: ФСИН предложил «Ростеху» использовать труд осужденных

Собеседник уточнил, что осужденные не могут быть задействованы при сборке ракет или самолетов. Он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь, но добавил, что сотрудничество «Ростеха» и ФСИН возможно на видах работ, для которых не требуется высокая квалификация. Также исправительные учреждения могут поставлять спецодежду, «другие виды нехитрой продукции» и помогать в строительство объектов, добавил источник.