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Дума приняла закон о привлечении осужденных к принудительным работам у ИП

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который допускает привлечение осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.

Ранее таких осужденных можно было привлекать к работам только в организациях любой организационно-правовой формы. Изменения вносятся в ст. 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, от ИП поступали предложения по трудоустройству осужденных к принудительным работам. Речь идет, по данным ФСИН, о должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.

Кроме того, законопроект вносит изменения в ст. 60.2 УИК, исключая из нее положение об обязательном следовании под конвоем к месту отбывания наказания для этой категории осужденных, если к моменту вступления приговора в законную силу они находились на свободе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных