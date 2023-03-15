Дума приняла закон о привлечении осужденных к принудительным работам у ИП
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который допускает привлечение осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.
Ранее таких осужденных можно было привлекать к работам только в организациях любой организационно-правовой формы. Изменения вносятся в ст. 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, от ИП поступали предложения по трудоустройству осужденных к принудительным работам. Речь идет, по данным ФСИН, о должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.
Кроме того, законопроект вносит изменения в ст. 60.2 УИК, исключая из нее положение об обязательном следовании под конвоем к месту отбывания наказания для этой категории осужденных, если к моменту вступления приговора в законную силу они находились на свободе.