«АвтоВАЗ» может привлечь к производству приговоренных к принудительным работам

«Ну может быть сотни [человек], может быть одна сотня, может быть две сотни», – сказал Соколов на ПМЭФ. По его словам, отсутствие роста компании сейчас происходит не из-за санкций, технологий или комплектующих, а из-за недостатка рабочей силы.