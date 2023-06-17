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Бизнес

«АвтоВАЗ» может привлечь к производству приговоренных к принудительным работам

Ведомости

В «АвтоВАЗе» подтвердили возможность привлечения труда осужденных, – планируется привлечение до 200 приговоренных к принудительным работам. Об этом сообщил президент концерна Максим Соколов в интервью РБК.

«Ну может быть сотни [человек], может быть одна сотня, может быть две сотни», – сказал Соколов на ПМЭФ. По его словам, отсутствие роста компании сейчас происходит не из-за санкций, технологий или комплектующих, а из-за недостатка рабочей силы. 

Соколов также подтвердил, что таким сотрудникам будут платить зарплату. Концерн планирует привлечь к работе порядка 4000 человек в Самарской области в следующем году, заявил глава компании.

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14 июня «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Самарской области сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует привлечение на завод осужденных к принудительным работам. Уточнялось, что это планируется сделать в рамках плана по увеличению объемов производства на первой линии конвейера.

В УФСИН по региону ожидают увеличения таких работников на 1100 человек (на 28%) к сентябрю этого года и около 2900 человек (на 40%) к январю следующего года.

В конце марта «Коммерсантъ» сообщил о предложении ФСИН для госкорпорации «Ростех» взять на работу осужденных. По данным газеты, директор ФСИН Аркадий Гостев в письме главе «Ростеха» Сергею Чемезову предложил привлекать осужденных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных