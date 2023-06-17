«АвтоВАЗ» может привлечь к производству приговоренных к принудительным работам
«Ну может быть сотни [человек], может быть одна сотня, может быть две сотни», – сказал Соколов на ПМЭФ. По его словам, отсутствие роста компании сейчас происходит не из-за санкций, технологий или комплектующих, а из-за недостатка рабочей силы.
Соколов также подтвердил, что таким сотрудникам будут платить зарплату. Концерн планирует привлечь к работе порядка 4000 человек в Самарской области в следующем году, заявил глава компании.
В УФСИН по региону ожидают увеличения таких работников на 1100 человек (на 28%) к сентябрю этого года и около 2900 человек (на 40%) к январю следующего года.
В конце марта «Коммерсантъ» сообщил о предложении ФСИН для госкорпорации «Ростех» взять на работу осужденных. По данным газеты, директор ФСИН Аркадий Гостев в письме главе «Ростеха» Сергею Чемезову предложил привлекать осужденных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции.