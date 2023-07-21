Власти приняли закон об исключении иностранцев из цепочки владения крупными компаниями

Госдума 20 июля сразу во втором и третьем чтениях приняла антисанкционный закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль. Решения об исключении иностранцев из цепочки владения (в законе это называется «изъятия ограничительного характера») будет выносить российский суд. Они не направлены на «необоснованное ущемление прав и законных интересов» иностранных акционеров, оговаривается в документе, это должно решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев.