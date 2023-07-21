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Власти приняли закон об исключении иностранцев из цепочки владения крупными компаниями

Решения об «изъятиях ограничительного характера» будет выносить суд в ускоренном режиме
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Дополнительный правовой режим позволит крупному бизнесу значительно снизить санкционные риски, а также уменьшить негативные последствия применения контрсанкционного законодательства / Getty Images

Госдума 20 июля сразу во втором и третьем чтениях приняла антисанкционный закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль. Решения об исключении иностранцев из цепочки владения (в законе это называется «изъятия ограничительного характера») будет выносить российский суд. Они не направлены на «необоснованное ущемление прав и законных интересов» иностранных акционеров, оговаривается в документе, это должно решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев.

Механизм восстановления операционного контроля распространят только на так называемые экономически значимые организации (ЭЗО), в которых иностранным структурам из недружественных юрисдикций либо владельцам из таких стран принадлежит не менее 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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