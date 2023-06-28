«Магнит» втрое увеличит объем выкупа акций у нерезидентов
«Магнит» увеличит объем выкупа акций у нерезидентов почти в три раза, до 29,8% в связи с высоким спросом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Решение об увеличении размера тендерного предложения было принято в связи с интересом со стороны акционеров, значительно превышающим первоначальные ожидания компании, а также в связи с большим количеством поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение объема тендерного предложения в целях наиболее полной реализации их пакетов», – сказано в сообщении.
При этом условия выкупа остались прежними. Стоимость ценных бумаг определила правкомиссия по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, то есть в 2215 руб. на акцию.
По состоянию на 19:42 мск 28 июня акции «Магнита» на Мосбирже торговались на уровне 5064 руб. за штуку (+4,68%).
Решение выкупить активы у нерезидентов, чьи бумаги фактически оказались заблокированы, было принято «в связи с запросами от международных инвесторов». Предполагается, что выкуп акций завершится 10 августа.
До февраля 2022 г. на инвесторов из недружественных стран приходился большой объем торгов на российском фондовом рынке. И после ужесточения санкций запрет на продажу ценных бумаг иностранцами стал одной из первых мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров в комментарии «Ведомостям» говорил, что это решение дает возможность иностранным инвесторам получить что-то за свои акции с учетом тех решений, которые приняты правительственной комиссией.