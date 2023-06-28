«Магнит» втрое увеличит объем выкупа акций у нерезидентов

До февраля 2022 г. на инвесторов из недружественных стран приходился большой объем торгов на российском фондовом рынке. И после ужесточения санкций запрет на продажу ценных бумаг иностранцами стал одной из первых мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров в комментарии «Ведомостям» говорил, что это решение дает возможность иностранным инвесторам получить что-то за свои акции с учетом тех решений, которые приняты правительственной комиссией.