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Бизнес

«Магнит» втрое увеличит объем выкупа акций у нерезидентов

Ведомости

«Магнит» увеличит объем выкупа акций у нерезидентов почти в три раза, до 29,8% в связи с высоким спросом. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Решение об увеличении размера тендерного предложения было принято в связи с интересом со стороны акционеров, значительно превышающим первоначальные ожидания компании, а также в связи с большим количеством поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение объема тендерного предложения в целях наиболее полной реализации их пакетов», – сказано в сообщении. 

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О решении выкупить ценные бумаги у иностранных инвесторов «Магнит» объявлял в середине июня. Тогда сообщалось о готовности выкупить до 10% уставного капитала, или 10,191 млн акций. Теперь лимит выкупа увеличен до 30,37 млн акций.

При этом условия выкупа остались прежними. Стоимость ценных бумаг определила правкомиссия по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, то есть в 2215 руб. на акцию. 

По состоянию на 19:42 мск 28 июня акции «Магнита» на Мосбирже торговались на уровне 5064 руб. за штуку (+4,68%). 

Решение выкупить активы у нерезидентов, чьи бумаги фактически оказались заблокированы, было принято «в связи с запросами от международных инвесторов». Предполагается, что выкуп акций завершится 10 августа. 

До февраля 2022 г. на инвесторов из недружественных стран приходился большой объем торгов на российском фондовом рынке. И после ужесточения санкций запрет на продажу ценных бумаг иностранцами стал одной из первых мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров в комментарии «Ведомостям» говорил, что это решение дает возможность иностранным инвесторам получить что-то за свои акции с учетом тех решений, которые приняты правительственной комиссией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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