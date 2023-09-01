Акции «Транснефти» подорожали на фоне планов по дроблению бумаг в 100 раз
Стоимость акций «Транснефти» выросла на 4,55% до 138 900 руб. за бумагу на фоне новости о рассмотрении советом директоров вопроса о дроблении бумаг. По состоянию на 11:55 мск они стоили 137 350 руб. (+3,39%).
Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3 218,6 (-0,29%). С начала года он вырос на 49%, а котировки компании – на 57%.
Как сообщил «Интерфакс», совет директоров «Транснефти» может рассмотреть вопрос о дроблении акций компании. Предварительно заседание назначено на 15 сентября.
Член совета директоров монополии Геннадий Шмаль рассказал агентству, что совет директоров на собрании 29 августа принял решение поддержать предложение о дроблении акций. Предложение было связано с тем, что акция очень дорогая, поэтому ее нужно раздробить и уменьшить в 100 раз.
Отмечается, что все обыкновенные акции компании принадлежат государству, на рынке торгуются привилегированные акции. Эта бумага в абсолютном выражении является самой дорогой на фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.
«Транснефть» 29 августа представила отчет по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании уменьшилась в 1,5 раза в годовом выражении до 181,5 млрд руб., выручка в этот период увеличилась на 3,4% до 636,7 млрд руб. При этом квартальная чистая прибыль выросла в 1,9 раза до 93 млрд руб., выручка – на 6,3% до 322,5 млрд руб.