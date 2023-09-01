Акции «Транснефти» подорожали на фоне планов по дроблению бумаг в 100 раз

«Транснефть» 29 августа представила отчет по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании уменьшилась в 1,5 раза в годовом выражении до 181,5 млрд руб., выручка в этот период увеличилась на 3,4% до 636,7 млрд руб. При этом квартальная чистая прибыль выросла в 1,9 раза до 93 млрд руб., выручка – на 6,3% до 322,5 млрд руб.