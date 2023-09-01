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Инвестиции

Акции «Транснефти» подорожали на фоне планов по дроблению бумаг в 100 раз

Ведомости

Стоимость акций «Транснефти» выросла на 4,55% до 138 900 руб. за бумагу на фоне новости о рассмотрении советом директоров вопроса о дроблении бумаг. По состоянию на 11:55 мск они стоили 137 350 руб. (+3,39%).

Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3 218,6 (-0,29%). С начала года он вырос на 49%, а котировки компании – на 57%.

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Как сообщил «Интерфакс», совет директоров «Транснефти» может рассмотреть вопрос о дроблении акций компании. Предварительно заседание назначено на 15 сентября.

Член совета директоров монополии Геннадий Шмаль рассказал агентству, что совет директоров на собрании 29 августа принял решение поддержать предложение о дроблении акций. Предложение было связано с тем, что акция очень дорогая, поэтому ее нужно раздробить и уменьшить в 100 раз.

Отмечается, что все обыкновенные акции компании принадлежат государству, на рынке торгуются привилегированные акции. Эта бумага в абсолютном выражении является самой дорогой на фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.

«Транснефть» 29 августа представила отчет по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании уменьшилась в 1,5 раза в годовом выражении до 181,5 млрд руб., выручка в этот период увеличилась на 3,4% до 636,7 млрд руб. При этом квартальная чистая прибыль выросла в 1,9 раза до 93 млрд руб., выручка – на 6,3% до 322,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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