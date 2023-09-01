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Инвестиции

«Русснефть» объяснила сокращение инвестиционной программы в начале 2023 года

Ведомости

Глава «Русснефти» Евгений Толочек в интервью корпоративной газете «Время «Русснефти» назвал причины сокращения инвестиционной программы и перехода к режиму экономии в начале 2023 г. Среди них он указал рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 1 сентября снизилась на 2,21% до 176,9 руб. По состоянию на 14:00 мск они стоили 179,9 руб. (-0,55%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3221,23 (-0,21%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 121%.

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«Кризисные процессы в макроэкономике вынудили нас экстренно переделывать бизнес-план и переходить к модели, способной выдержать стресс. Нам пришлось значительно сократить программу инвестиций, приостановить перспективные проекты и перейти к режиму строжайшей экономии», — рассказал он.

По его словам, «Русснефть» была вынуждена отложить освоение Восточно-Каменного месторождения и строительство установки подготовки нефти (УПН) в Ульяновском филиале. Многое из намеченного в бизнес-плане компании пришлось передвинуть на другие сроки, отметил Толочек.

При этом компания продолжила вести высокоэффективное бурение и готова приступить к восполнению потерь после нормализации ситуации в июне. В настоящий момент «Русснефть» преодолела испытания, отметил топ-менеджер. И, несмотря на все кризисы, до конца года она планирует построить порядка 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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