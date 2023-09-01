«Русснефть» объяснила сокращение инвестиционной программы в начале 2023 года
Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 1 сентября снизилась на 2,21% до 176,9 руб. По состоянию на 14:00 мск они стоили 179,9 руб. (-0,55%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3221,23 (-0,21%). С начала года он вырос на 49%, котировки компании – на 121%.
«Кризисные процессы в макроэкономике вынудили нас экстренно переделывать бизнес-план и переходить к модели, способной выдержать стресс. Нам пришлось значительно сократить программу инвестиций, приостановить перспективные проекты и перейти к режиму строжайшей экономии», — рассказал он.
По его словам, «Русснефть» была вынуждена отложить освоение Восточно-Каменного месторождения и строительство установки подготовки нефти (УПН) в Ульяновском филиале. Многое из намеченного в бизнес-плане компании пришлось передвинуть на другие сроки, отметил Толочек.
При этом компания продолжила вести высокоэффективное бурение и готова приступить к восполнению потерь после нормализации ситуации в июне. В настоящий момент «Русснефть» преодолела испытания, отметил топ-менеджер. И, несмотря на все кризисы, до конца года она планирует построить порядка 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.