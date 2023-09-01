«Русснефть» объяснила сокращение инвестиционной программы в начале 2023 года

При этом компания продолжила вести высокоэффективное бурение и готова приступить к восполнению потерь после нормализации ситуации в июне. В настоящий момент «Русснефть» преодолела испытания, отметил топ-менеджер. И, несмотря на все кризисы, до конца года она планирует построить порядка 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.