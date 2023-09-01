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Инвестиции

Инвесторы десятую неделю подряд вкладывают деньги в акции техносектора

Ведомости

Инвесторы десятую неделю подряд вкладывают деньги в акции технологического сектора, что является самым продолжительным периодом за два года. В то время как казначейские облигации США демонстрируют худшие годовые показатели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов BofA Global Research.

За неделю до 30 августа чистый приток средств в фонды акций составил $10,3 млрд, при этом инвесторы вложили $5,1 млрд в технологические акции, что является максимумом с мая. Еще $4,9 млрд они принесли в акции развивающихся рынков, резюмирует BofA со ссылкой на данные провайдера EPFR. Это организация, которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды.

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По данным EPFR, приток в бумаги технологического сектора с начала года составил $34 млрд, в акции потребительского сектора – $4 млрд.

За неделю до 30 августа также произошел приток наличных на сумму $6,5 млрд, приток облигаций на сумму $1,7 млрд и отток золота на $300 млн.

BofA заключает, что эти показатели говорят о неудовлетворительной ситуации на мировых рынках, при этом индекс MSCI, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке по всем странам, находится на самом низком уровне с 2003 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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