Инвесторы десятую неделю подряд вкладывают деньги в акции техносектора

За неделю до 30 августа чистый приток средств в фонды акций составил $10,3 млрд, при этом инвесторы вложили $5,1 млрд в технологические акции, что является максимумом с мая. Еще $4,9 млрд они принесли в акции развивающихся рынков, резюмирует BofA со ссылкой на данные провайдера EPFR. Это организация, которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестиционные фонды.