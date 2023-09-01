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Инвестиции

Robinhood выкупила свои конфискованные приставами акции

Ведомости

Американская Robinhood сообщила, что заключила соглашение со службой судебных приставов США о выкупе своих 55,27 млн акций, ранее принадлежавших Emergent Fidelity Technologies – компании основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида.

Robinhood завершила сделку 31 августа и заплатила за этот пакет $605,7 млн, или приблизительно $10,96 за акцию. Капитализация Robinhood составляет $10,08 млрд.

Акции Robinhood были арестованы и впоследствии переданы на хранение правительству США после того, как Emergent Fidelity Technologies в феврале подала заявление о защите от банкротства. В прошлом году она приобрела более 7% акций Robinhood, пишет Bloomberg.

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Сам Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. Там ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с мошенничеством в компаниях FTX и Alameda Research, которые рухнули в ноябре прошлого года. Он не признал себя виновным.

Акции Robinhood в ходе торгов на NASDAQ в пятницу подорожали на 4,3% до дневного максимума $11,37. По состоянию на 17:45 мск они стоили $11,3 (+4%). С начала текущего года их стоимость выросла на 39%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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