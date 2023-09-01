Robinhood выкупила свои конфискованные приставами акции
Американская Robinhood сообщила, что заключила соглашение со службой судебных приставов США о выкупе своих 55,27 млн акций, ранее принадлежавших Emergent Fidelity Technologies – компании основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида.
Robinhood завершила сделку 31 августа и заплатила за этот пакет $605,7 млн, или приблизительно $10,96 за акцию. Капитализация Robinhood составляет $10,08 млрд.
Акции Robinhood были арестованы и впоследствии переданы на хранение правительству США после того, как Emergent Fidelity Technologies в феврале подала заявление о защите от банкротства. В прошлом году она приобрела более 7% акций Robinhood, пишет Bloomberg.
Сам Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. Там ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с мошенничеством в компаниях FTX и Alameda Research, которые рухнули в ноябре прошлого года. Он не признал себя виновным.
Акции Robinhood в ходе торгов на NASDAQ в пятницу подорожали на 4,3% до дневного максимума $11,37. По состоянию на 17:45 мск они стоили $11,3 (+4%). С начала текущего года их стоимость выросла на 39%.