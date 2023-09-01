Robinhood выкупила свои конфискованные приставами акции

Сам Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. Там ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с мошенничеством в компаниях FTX и Alameda Research, которые рухнули в ноябре прошлого года. Он не признал себя виновным.