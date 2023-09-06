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Инвестиции

ЦБ и Мосбиржа будут бороться с геймификацией низколиквидных акций

Ведомости

ЦБ и Мосбиржа будут работать над предотвращением практик геймификации ниш на российском фондовом рынке, где происходит разгон цен в акциях с небольшой ликвидностью. Об этом заявил зампредседателя Банка России Филипп Габуния на форуме РБК «Capital markets: Россия».

Габуния назвал эти практики одной из особенностей последнего времени, подчеркнув, что их нельзя назвать массовым явлением. Он отметил, что это происходит в эшелонах, где не очень большая ликвидность. По его словам, инвесторы начинают играть в игру «давайте разгоним бумагу, кто первым выпрыгнет, попробуем что-нибудь на этом заработать».

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При этом зампред ЦБ подчеркнул, что все-таки биржа – это не казино, регулятор совместно с Мосбиржей будет работать над тем, чтобы подобные практики прекращались, потому что должно быть доверие к цене, доверие к практикам, которые проводятся на рынке. В частности, должен быть заслон от инсайда и различных форм манипулирования. Он также выразил надежду на то, что за счет этого будет происходить удлинение горизонта инвестирования.

Ранее ЦБ в своем докладе «Обзор рисков финансовых рынков» обратил внимание на то, что влияние социальных сетей и блогеров на инвесторов растет. В 2022 г. ЦБ выявил факты манипулирования с использованием телеграмм-каналов ценами акций таких компаний, как «Россети Юг», «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Саратовэнерго».

Регулятор подчеркивал, что в публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков, например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями. Эти публикации могут приводить к необоснованным сделкам со стороны частных инвесторов, указывал ЦБ.

Мосбиржа уже использует некоторые механизмы контроля над изменением котировок. В частности, она распространила действие дискретных аукционов на акции второго и третьего эшелонов и намерена дорабатывать этот механизм. Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. При этом цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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