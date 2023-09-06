ЦБ и Мосбиржа будут бороться с геймификацией низколиквидных акций

При этом зампред ЦБ подчеркнул, что все-таки биржа – это не казино, регулятор совместно с Мосбиржей будет работать над тем, чтобы подобные практики прекращались, потому что должно быть доверие к цене, доверие к практикам, которые проводятся на рынке. В частности, должен быть заслон от инсайда и различных форм манипулирования. Он также выразил надежду на то, что за счет этого будет происходить удлинение горизонта инвестирования.