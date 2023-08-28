Мосбиржа пообещала доработать механизм дискретных аукционов

«У нас есть методика против дестабилизации – это документ, который постоянно дорабатывается и обсуждается, в том числе с регулятором. Второй момент – это дискретный аукцион, он показал свою действенность и является основным механизмом борьбы с дестабилизацией. По крайней мере цена после введения дискретного аукциона останавливалась», – рассказал Блохин.