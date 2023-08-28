Мосбиржа пообещала доработать механизм дискретных аукционов
Московская биржа будет дорабатывать механизм дискретных аукционов для снижения дестабилизации в акциях второго и третьего эшелонов, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Он назвал механизм своеобразным «лежачим полицейским» на пути необоснованно сильного роста цены.
Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. Цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.
«У нас есть методика против дестабилизации – это документ, который постоянно дорабатывается и обсуждается, в том числе с регулятором. Второй момент – это дискретный аукцион, он показал свою действенность и является основным механизмом борьбы с дестабилизацией. По крайней мере цена после введения дискретного аукциона останавливалась», – рассказал Блохин.
Например, в пятницу, 25 августа биржа провела один дискретный аукцион – с акциями «Камчатскэнерго». К 10:13 мск их цена выросла на 22,09% по отношению к закрытию прошлого дня. С 10:17 до 10:47 Мосбиржа активировала режим дискретного аукциона. После него стоимость бумаг к закрытию прибавила чуть больше 5%.
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С 5 июня торговая площадка начала проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. До этого технология дискретных аукционов применялась только к ценным бумагам из базы расчета Индекса Мосбиржи.
В начале августа площадка опубликовала сообщение, где предупредила инвесторов, что на фоне возросшей волатильности в ряде инструментов рынка акций стоит взвешенно принимать инвестиционные решения, учитывая официальную информацию от эмитентов и профессиональных участников рынка.
Как сообщал Forbes, Мосбиржа в августе зафиксировала массовые случаи дестабилизации цен на рынке акций. В связи с этим за первые две недели месяца было проведено 122 дискретных аукциона, тогда как в июле – всего 57 за весь месяц.