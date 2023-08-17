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Чем грозит активность инвесторов на фондовом рынке

Повышенная волатильность, эмоциональная синхронность, убытки и корреляция с валютным рынком
Михаил Кузнецов
Дoля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, квалифицированных инвесторов – 66,5% / Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа в понедельник, 14 августа, зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек. Объем торгов на рынке акций в понедельник составил 240 млрд руб. Дoля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, квалифицированных инвесторов – 66,5%. Доля вечерней сессии достигла уровня в 14,3%. Главным событием того дня стало сообщение ЦБ о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке, которую в итоге регулятор поднял до 12%.

В ходе торгов 14 августа индекс Мосбиржи превысил 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию предыдущего дня) впервые с февраля 2022 г. Но к концу основной сессии он скорректировался и снизился на 0,78% до 3131 п. Самые популярные бумаги понедельника – акции «Газпрома», Сбербанка, «Лукойла», «Русснефти» и «Алросы».

Динамика бумаг была вполне объяснимой. Первая тройка – это самые ликвидные акции российского фондового рынка. Они были самыми популярным в «народном портфеле» Мосбиржи каждый месяц в 2023 г. «Алроса» в понедельник опубликовала результаты по МСФО впервые с 2021 г. Совет директоров «Русснефти» в пятницу, 11 августа, рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г., но только по привилегированным акциям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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