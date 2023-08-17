Чем грозит активность инвесторов на фондовом рынке

Чем грозит активность инвесторов на фондовом рынкеПовышенная волатильность, эмоциональная синхронность, убытки и корреляция с валютным рынком
Мосбиржа в понедельник, 14 августа, зафиксировала рекордную за всю историю биржевых торгов активность частных инвесторов – сделки в этот день совершили более 1,5 млн человек. Объем торгов на рынке акций в понедельник составил 240 млрд руб. Дoля физлиц в общем объеме торгов составила 84%, квалифицированных инвесторов – 66,5%. Доля вечерней сессии достигла уровня в 14,3%. Главным событием того дня стало сообщение ЦБ о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке, которую в итоге регулятор поднял до 12%.
В ходе торгов 14 августа индекс Мосбиржи превысил 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию предыдущего дня) впервые с февраля 2022 г. Но к концу основной сессии он скорректировался и снизился на 0,78% до 3131 п. Самые популярные бумаги понедельника – акции «Газпрома», Сбербанка, «Лукойла», «Русснефти» и «Алросы».
Динамика бумаг была вполне объяснимой. Первая тройка – это самые ликвидные акции российского фондового рынка. Они были самыми популярным в «народном портфеле» Мосбиржи каждый месяц в 2023 г. «Алроса» в понедельник опубликовала результаты по МСФО впервые с 2021 г. Совет директоров «Русснефти» в пятницу, 11 августа, рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г., но только по привилегированным акциям.