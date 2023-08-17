Чем грозит активность инвесторов на фондовом рынке

Динамика бумаг была вполне объяснимой. Первая тройка – это самые ликвидные акции российского фондового рынка. Они были самыми популярным в «народном портфеле» Мосбиржи каждый месяц в 2023 г. «Алроса» в понедельник опубликовала результаты по МСФО впервые с 2021 г. Совет директоров «Русснефти» в пятницу, 11 августа, рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г., но только по привилегированным акциям.