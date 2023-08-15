Участие в торгах на Мосбирже 14 августа приняли рекордные 1,5 млн человек

После того как 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%, рубль отреагировал укреплением. По состоянию на 10:31 мск доллар снизился до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальное и минимальное значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.