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Финансы

Участие в торгах на Мосбирже 14 августа приняли рекордные 1,5 млн человек

Ведомости

Активность частных инвесторов в ходе торгов на Мосбирже 14 августа достигла рекорда, в этот день 1,5 млн человек совершили сделки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

«14 августа 2023 г. на Московской бирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что объем торгов на рынке акций составил 240 млрд руб. При этом доля физлиц в этом объеме составила 84%, квалифицированных инвесторов – 66,5%. На вечернюю сессию пришлось 14,3% объема торгов. 

Среди регионов, в которых было совершено больше всего сделок, оказались Москва (22,5%), Московская область (12,5%) и Санкт-Петербург (5,4%). В пятерку лидеров также вошли Воронежская (3,8%) и Ростовская области (2,8%). 

В ходе торгов 14 августа индекс Мосбиржи превысил 3220 пунктов впервые с февраля 2022 г. 14 августа доллар также впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. 

После того как 15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%, рубль отреагировал укреплением. По состоянию на 10:31 мск доллар снизился до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальное и минимальное значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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