Вложения небанковских инвесторов в золото достигли максимума за 11 лет

В случае если покупки центральных банков нормализуются, то золото может возобновить корреляцию с доходностью облигаций США с поправкой на инфляцию. Обычно каждое повышение реальной доходности 10-летних облигаций на 100 б. п. приводит к падению цены золота на 209 евро ($224), и наоборот. В прошлом году этого не было.