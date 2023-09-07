Вложения небанковских инвесторов в золото достигли максимума за 11 лет
Инвестиции небанковских инвесторов в золото достигли самого высокого уровня в общем объеме вложений участников рынка за 11 лет. Это выяснили аналитики JPMorgan Chase под руководством Николаоса Панигирцоглу, сообщает MarketWatch.
По словам аналитиков, вложения инвесторов в золото выглядят на данный момент довольно высокими по историческим стандартам. Они предполагают, что это произошло за счет структурного увеличения спроса центральных банков сверх исторических норм. Такой спрос был вызван опасениями санкций или общей диверсификацией и отходом от вложений в гособлигации стран G7, объясняют эксперты.
В случае если покупки центральных банков нормализуются, то золото может возобновить корреляцию с доходностью облигаций США с поправкой на инфляцию. Обычно каждое повышение реальной доходности 10-летних облигаций на 100 б. п. приводит к падению цены золота на 209 евро ($224), и наоборот. В прошлом году этого не было.
Панигирцоглу получил эти данные, разделив запас золота в монетах, слитках или ETF физического золота на запас финансовых активов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото в четверг, 7 сентября, выросла на 1,55% до максимума в $1947,9 за унцию. По состоянию на 18:30 мск она составляла 1943,2 (-0,05%), следует из данных COMEX.