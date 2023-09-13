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Инвестиции

Отток средств с рынка ценных бумаг Китая в августе составил $15,5 млрд

Ведомости

Иностранные инвесторы в августе вывели из своих портфелей на китайском фондовом рынке порядка $15,5 млрд, что стало крупнейшим ежемесячным оттоком за год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Institute of International Finance

Согласно отчету, нерезиденты распродали 14,9 млрд китайских акций, что является крупнейшим ежемесячным оттоком за всю историю с 2015 г., в то же время отток из китайского госдолга составил $5,1 млрд.

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Инвесторы были разочарованы экономическим ростом Китая и отсутствием новых стимулирующих мер со стороны правительства в конце июля. Кроме того, новая турбулентность в секторе недвижимости усилила негативный настрой инвесторов, отмечает агентство.

Как писали «Ведомости», власти Китая уже в августе начали принимать меры для защиты экономики и национальной валюты от бегства западных инвесторов. Народный банк Китая поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986.

К середине августа ряд крупных международных инвестиционных банков ухудшил прогнозы по росту ВВП Китая. В том числе JPMorgan Chase & Co. – c 5 до 4,8%, Barclays – с 4,9 до 4,5% и Mizuho Financial Group – с 5,5 до 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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