Отток средств с рынка ценных бумаг Китая в августе составил $15,5 млрд

К середине августа ряд крупных международных инвестиционных банков ухудшил прогнозы по росту ВВП Китая. В том числе JPMorgan Chase & Co. – c 5 до 4,8%, Barclays – с 4,9 до 4,5% и Mizuho Financial Group – с 5,5 до 5%.