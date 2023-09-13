Отток средств с рынка ценных бумаг Китая в августе составил $15,5 млрд
Иностранные инвесторы в августе вывели из своих портфелей на китайском фондовом рынке порядка $15,5 млрд, что стало крупнейшим ежемесячным оттоком за год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Institute of International Finance
Согласно отчету, нерезиденты распродали 14,9 млрд китайских акций, что является крупнейшим ежемесячным оттоком за всю историю с 2015 г., в то же время отток из китайского госдолга составил $5,1 млрд.
Инвесторы были разочарованы экономическим ростом Китая и отсутствием новых стимулирующих мер со стороны правительства в конце июля. Кроме того, новая турбулентность в секторе недвижимости усилила негативный настрой инвесторов, отмечает агентство.
Как писали «Ведомости», власти Китая уже в августе начали принимать меры для защиты экономики и национальной валюты от бегства западных инвесторов. Народный банк Китая поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986.
К середине августа ряд крупных международных инвестиционных банков ухудшил прогнозы по росту ВВП Китая. В том числе JPMorgan Chase & Co. – c 5 до 4,8%, Barclays – с 4,9 до 4,5% и Mizuho Financial Group – с 5,5 до 5%.